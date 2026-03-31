*11:46JST GMOコマース---事業計画と成長戦略の概要を開示

GMOコマース＜410A＞は30日、事業計画及び成長可能性に関する事項を開示した。

同社は、2025年12月期、上場時の約束(業績予想)を上回り過去最高業績となった。中期ビジョンでは、年平均成長率（CAGR）25％をベースとしつつ、グループシナジーやM&AによるCAGR40％のアップサイド成長を掲げ、2028年12月期に営業利益10億円の突破を目指す計画を示した。

同社の特徴は、1.7万店舗を超える顧客基盤を強みに、店舗にあわせて独自のデータとAIによる効果の高いマーケティングサービスを柔軟に提供している。

成長戦略としては、顧客数の拡大と顧客単価の最大化を実現し、より強固な収益基盤のもと年20％超の成長、直販・パートナーによる加速的な基盤拡大、データとプロダクトの深化による顧客単価向上を目指す。また、顧客と付加価値の両軸でプラットフォームの価値を最大化、GMOインターネットグループの総合力を生かした事業展開を行う。そして、資本効率向上に向けて、成長投資及び株主還元を強化する。《NH》