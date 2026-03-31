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出来高変化率ランキング（10時台）～千趣会、中村超硬などがランクイン

2026年3月31日 10:37

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記事提供元：フィスコ

*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～千趣会、中村超硬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月31日　10:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜8165＞ 千趣会　　　　　　 4297200 　26382.92　 332.75% 0.2222%
＜2090＞ NZAM米7H　　　87502 　49560.436　 207.44% 0.0031%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　669900 　135975.78　 148.48% 0.039%
＜473A＞ NAM日経　　　　　32436 　15360.847　 142.52% -0.0162%
＜9348＞ ispace　　　　3064500 　371537.94　 134.41% -0.0643%
＜4534＞ 持田薬　　　　　　　123600 　112709.8　 131.05% -0.0457%
＜2016＞ iF米710H　　　353742 　156259.103　 126.19% 0.0033%
＜2526＞ NZAM400　　　4464 　42971.484　 114.36% -0.0097%
＜2437＞ シンワワイズ　　　　64300 　19275.86　 103.28% 0.0106%
＜5702＞ 大紀アルミ　　　　　747900 　360350.1　 102.23% 0.0057%
＜6573＞ CRAVIA　　　　1421200 　33944.72　 92.17% 0.0483%
＜7965＞ 象印　　　　　　　　416900 　285292　 84.94% 0.1026%
＜1398＞ SMDAMJリ　　　1030320 　772532.868　 84.83% -0.0062%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　19207 　83077.506　 83.87% 0.0024%
＜2237＞ iF500ダ　　　　3301 　143012.294　 82.07% -0.0231%
＜8835＞ 太平発　　　　　　　3168200 　1688877.82　 77.81% 0.1172%
＜9621＞ 建設技研　　　　　　87300 　126779.92　 73.78% 0.0066%
＜6083＞ ERIHD　　　　　164200 　285378.3　 71.22% -0.1381%
＜197A＞ タウンズ　　　　　　631400 　160508.02　 65.46% -0.0252%
＜4320＞ CEHD　　　　　　51200 　28691.02　 63.12% 0.0058%
<1623> NF鉄鋼非　　　　　6437 　194646.922　 58.6% -0.0393%
<2557> SMDAMトピ　　　20560 　82431.776　 50.77% -0.0035%
<2841> iFナス100H　　61123 　47935.917　 49.98% -0.0059%
<408A> iSベストAI　　　561070 　59764.542　 49.42% -0.037%
<223A> GXAIビック　　　63926 　42291.765　 47.68% -0.0138%
<7092> FFJ　　　　　　　49700 　66195.56　 46.93% -0.0013%
<6231> 木村工機　　　　　　2100 　19145　 45.55% -0.0519%
<163A> 半導体　　　　　　　14168 　116223.913　 45.05% -0.0281%
<381A> iF米債35　　　　75724 　90715.795　 44.52% 0.0017%
<1619> NF建設資　　　　　681 　21379.734　 35.93% -0.0056%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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