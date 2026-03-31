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出来高変化率ランキング（10時台）～千趣会、中村超硬などがランクイン
*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～千趣会、中村超硬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月31日 10:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜8165＞ 千趣会 4297200 26382.92 332.75% 0.2222%
＜2090＞ NZAM米7H 87502 49560.436 207.44% 0.0031%
＜6166＞ 中村超硬 669900 135975.78 148.48% 0.039%
＜473A＞ NAM日経 32436 15360.847 142.52% -0.0162%
＜9348＞ ispace 3064500 371537.94 134.41% -0.0643%
＜4534＞ 持田薬 123600 112709.8 131.05% -0.0457%
＜2016＞ iF米710H 353742 156259.103 126.19% 0.0033%
＜2526＞ NZAM400 4464 42971.484 114.36% -0.0097%
＜2437＞ シンワワイズ 64300 19275.86 103.28% 0.0106%
＜5702＞ 大紀アルミ 747900 360350.1 102.23% 0.0057%
＜6573＞ CRAVIA 1421200 33944.72 92.17% 0.0483%
＜7965＞ 象印 416900 285292 84.94% 0.1026%
＜1398＞ SMDAMJリ 1030320 772532.868 84.83% -0.0062%
＜1487＞ 上米債HE 19207 83077.506 83.87% 0.0024%
＜2237＞ iF500ダ 3301 143012.294 82.07% -0.0231%
＜8835＞ 太平発 3168200 1688877.82 77.81% 0.1172%
＜9621＞ 建設技研 87300 126779.92 73.78% 0.0066%
＜6083＞ ERIHD 164200 285378.3 71.22% -0.1381%
＜197A＞ タウンズ 631400 160508.02 65.46% -0.0252%
＜4320＞ CEHD 51200 28691.02 63.12% 0.0058%
<1623> NF鉄鋼非 6437 194646.922 58.6% -0.0393%
<2557> SMDAMトピ 20560 82431.776 50.77% -0.0035%
<2841> iFナス100H 61123 47935.917 49.98% -0.0059%
<408A> iSベストAI 561070 59764.542 49.42% -0.037%
<223A> GXAIビック 63926 42291.765 47.68% -0.0138%
<7092> FFJ 49700 66195.56 46.93% -0.0013%
<6231> 木村工機 2100 19145 45.55% -0.0519%
<163A> 半導体 14168 116223.913 45.05% -0.0281%
<381A> iF米債35 75724 90715.795 44.52% 0.0017%
<1619> NF建設資 681 21379.734 35.93% -0.0056%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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