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フォーバル FISソリューションズ鳥取県の「経営力向上経営診断推進事業実施業務」を受託
記事提供元：フィスコ
*10:23JST フォーバル---FISソリューションズ鳥取県の「経営力向上経営診断推進事業実施業務」を受託
フォーバル＜8275＞は30日、子会社FISソリューションズが鳥取県の「経営力向上経営診断推進事業実施業務」を受託したと発表した。
県内中小企業の経営力底上げを目的とした支援事業に取り組む。
近年は最低賃金の継続的な引き上げや構造的賃上げ政策の進展により、大企業と中小企業の賃上げ格差が拡大している。特に地方では人口減少や若年層流出の影響を受け、人材確保の観点から賃上げが必要条件となる一方、収益力不足などにより実施が困難な企業も多い。
鳥取県においても人口・企業数ともに全国最小規模であり、中小・小規模企業の比率が高いことから、同様の課題が顕在化している。
こうした状況に対し、FISソリューションズは財務分析や事業計画の未整備、損益分岐点の未把握といった現状認識の不足を解消するため、「経営力向上診断」を提供する。企業の収益性や財務健全性、投資効果を踏まえ、賃上げが経営に与える影響を定量・定性の両面から可視化し、改善策の策定を支援する。
事業推進にあたっては、「定量×定性」の統合診断、幅広い企業への参加促進、デジタル活用による効率化と受診機会の確保、さらに政策立案に資する分析提供の4点を基本方針とする。
補助金を単なる資金支援にとどめず、経営力向上のためのプログラムとして機能させることで、鳥取県における持続的な賃上げと生産性向上の実現に寄与する。《KM》
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