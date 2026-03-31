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出来高変化率ランキング（9時台）～ファンデリー、千趣会などがランクイン

2026年3月31日 10:19

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記事提供元：フィスコ

*10:19JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ファンデリー、千趣会などがランクイン
ファンデリー＜3137＞がランクイン（9時41分時点）。大幅続伸。26日取引終了後に、
26年4月2日をもって、上場市場区分が東証グロース市場から東証スタンダード市場
へ市場区分が変更されることとなったと発表しており、以降、活発な売買が続いて
いる。値動きの軽さから短期資金も交えているようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月31日　9:41　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜8165＞ 千趣会　　　　　　 2221400 　26382.92　 282.77% 0.238%
＜473A＞ NAM日経　　　　　32436 　15360.847　 142.52% -0.0162%
＜4534＞ 持田薬　　　　　　　118400 　112709.8　 125.79% -0.0388%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　549200 　135975.78　 124.06% 0.0606%
＜2090＞ NZAM米7H　　　42502 　49560.436　 118.26% 0.0011%
＜2526＞ NZAM 400　　4437 　42971.484　 113.62% -0.0085%
＜9348＞ ispace　　　　2527500 　371537.94　 110.05% -0.0944%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　19207 　83077.506　 83.87% 0.0024%
＜5702＞ 大紀アルミ　　　　　587900 　360350.1　 75.05% 0.0317%
＜9621＞ 建設技研　　　　　　83900 　126779.92　 69.35% -0.0016%
＜6573＞ CRAVIA　　　　1110100 　33944.72　 64.49% 0.0645%
＜7965＞ 象印　　　　　　　　347200 　285292　 64.14% 0.0953%
＜2016＞ iF米710H　　　201862 　156259.103　 60.12% 0.0016%
＜197A＞ タウンズ　　　　　　572500 　160508.02　 54.73% -0.033%
＜1623＞ NF鉄鋼非　　　　　6189 　194646.922　 54.36% -0.0479%
＜4320＞ CEHD　　　　　　46700 　28691.02　 53% 0%
＜8835＞ 太平発　　　　　　　2429700 　1688877.82　 49.59% 0.1141%
＜7092＞ FFJ　　　　　　　49600 　66195.56　 46.73% -0.0017%
＜408A＞ iSベストAI　　　545310 　59764.542　 46.44% -0.0454%
<381A> iF米債35　　　　75724 　90715.795　 44.52% 0.0017%
<6231> 木村工機　　　　　　2000 　19145　 40.59% -0.0492%
<6083> ERI HD　　　　117400 　285378.3　 35.87% -0.1447%
<1619> NF建設資　　　　　678 　21379.734　 35.49% -0.0127%
<1398> SMDAM Jリ　　634090 　772532.868　 32.64% -0.0083%
<223A> GXAIビック　　　52824 　42291.765　 28.46% -0.0245%
<4384> ラクスル　　　　　　774300 　927569.84　 22.03% 0%
<2437> シンワワイズ　　　　29900 　19275.86　 18.65% -0.0288%
<9517> イーレックス　　　　1362300 　1047230.04　 16.17% -0.0518%
<3773> AMI　　　　　　　138100 　111379.88　 15.6% 0.0303%
＜3137＞ ファンデリー　　　　1762400 　362947.5　 15.6% 0.0962%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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