*10:19JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ファンデリー、千趣会などがランクイン

ファンデリー＜3137＞がランクイン（9時41分時点）。大幅続伸。26日取引終了後に、

26年4月2日をもって、上場市場区分が東証グロース市場から東証スタンダード市場

へ市場区分が変更されることとなったと発表しており、以降、活発な売買が続いて

いる。値動きの軽さから短期資金も交えているようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月31日 9:41 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜8165＞ 千趣会 2221400 26382.92 282.77% 0.238%

＜473A＞ NAM日経 32436 15360.847 142.52% -0.0162%

＜4534＞ 持田薬 118400 112709.8 125.79% -0.0388%

＜6166＞ 中村超硬 549200 135975.78 124.06% 0.0606%

＜2090＞ NZAM米7H 42502 49560.436 118.26% 0.0011%

＜2526＞ NZAM 400 4437 42971.484 113.62% -0.0085%

＜9348＞ ispace 2527500 371537.94 110.05% -0.0944%

＜1487＞ 上米債HE 19207 83077.506 83.87% 0.0024%

＜5702＞ 大紀アルミ 587900 360350.1 75.05% 0.0317%

＜9621＞ 建設技研 83900 126779.92 69.35% -0.0016%

＜6573＞ CRAVIA 1110100 33944.72 64.49% 0.0645%

＜7965＞ 象印 347200 285292 64.14% 0.0953%

＜2016＞ iF米710H 201862 156259.103 60.12% 0.0016%

＜197A＞ タウンズ 572500 160508.02 54.73% -0.033%

＜1623＞ NF鉄鋼非 6189 194646.922 54.36% -0.0479%

＜4320＞ CEHD 46700 28691.02 53% 0%

＜8835＞ 太平発 2429700 1688877.82 49.59% 0.1141%

＜7092＞ FFJ 49600 66195.56 46.73% -0.0017%

＜408A＞ iSベストAI 545310 59764.542 46.44% -0.0454%

<381A> iF米債35 75724 90715.795 44.52% 0.0017%

<6231> 木村工機 2000 19145 40.59% -0.0492%

<6083> ERI HD 117400 285378.3 35.87% -0.1447%

<1619> NF建設資 678 21379.734 35.49% -0.0127%

<1398> SMDAM Jリ 634090 772532.868 32.64% -0.0083%

<223A> GXAIビック 52824 42291.765 28.46% -0.0245%

<4384> ラクスル 774300 927569.84 22.03% 0%

<2437> シンワワイズ 29900 19275.86 18.65% -0.0288%

<9517> イーレックス 1362300 1047230.04 16.17% -0.0518%

<3773> AMI 138100 111379.88 15.6% 0.0303%

＜3137＞ ファンデリー 1762400 362947.5 15.6% 0.0962%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》