*09:36JST 南アフリカランド円今週の予想（3月30日）サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、南アフリカランド円についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、今週の南アフリカランド円について、『原油価格上昇の影響から上値の重い展開が続きそうだ』と述べています。

続けて、『イラン戦争は停戦の兆しが見えず、悪化の一途をたどっている。原油価格も再び上昇基調を強め、供給不足が長期化する可能性が高まっている。マーケットも長期的な原油高を織り込み初めているようで、有事のドル買いが継続する中、原油輸入国の通貨は将来の貿易赤字の拡大が予想されるため、売られやすくなっている』と解説しています。

また、『南アフリカは金やプラチナなどの貴金属は産出されるが、原油は輸入品であるため、原油価格の上昇は将来の貿易赤字を拡大するものとしてネガティブ要因になる』と述べています。

次に、『南アフリカ準備銀行（中央銀行）は26日の会合で政策金利を6.75％に据え置くことを全会一致で決定した。イラン情勢に関連したエネルギー価格高騰が物価を押し上げる事態への警戒感も表明した』と述べ、また、『今年と来年の経済成長率見通しは1.4％と1.9％にそれぞれ据え置いた』と伝えています。

南アフリカランド円の今週のレンジについては、『9.15円～9.55円』と予想しています。



上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の3月30日付「南アフリカランド円今週の予想（3月30日）にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》