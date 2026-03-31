*09:06JST 日経平均は786円安、寄り後は下げ幅拡大

日経平均は786円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数は高安まちまちだったが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が4.2％安と大きく下落したことが、東京市場で半導体関連株などの株価の重しとなった。また、海外市場で原油先物価格が強含みで推移したことが東京市場の株価を抑える要因となった。さらに、中東情勢の先行き不透明感が継続しており、投資家心理を慎重にさせた。一方、昨日の海外市場で米長期金利が低下したことが東京市場の株価下支え要因となった。また、日経平均は昨日までの3日続落で1,800円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。さらに、昨日の日経平均が一時2,800円を超す下げとなった後に下げ渋ったことから、株価の下値は堅いとの見方もあったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。《SK》