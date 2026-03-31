ワコールHD、米Glamoriseを約5200億円で買収、D2C強化で米事業拡大

■大きいサイズ領域の開発力とEC運営ノウハウを獲得

ワコールホールディングス<3591>(東証プライム)は3月30日、米国子会社を通じて女性用インナーウェア企業Glamorise Foundations, Inc.を買収すると発表した。米国子会社Wacoal Direct Corp.を通じて同社の発行済株式5,261株を取得し、完全子会社化する。取得価額は33,000千米ドル(約5,200百万円)で、業績に応じ最大11,000千米ドルのアーンアウト対価を設定する。

同社は「VISION2030」に基づき事業ポートフォリオ改革を進めており、海外では米国・欧州を中心に成長投資を強化している。米国市場では大きいサイズ市場の拡大や販売チャネルのD2C・オンライン化が進行しており、商品開発力とEC運営能力の強化が課題となっていた。Glamorise社は大きいサイズ領域に特化し、自社EC中心の高いD2C比率と安定収益基盤を持つ点が評価された。

同件により、同社は大きいサイズ分野の専門的な商品開発力やEC運営ノウハウ、デジタルマーケティング知見を獲得する。これにより米国事業の競争力強化と中長期的な企業価値向上を図る。取得は2026年4月1日を予定し、2026年3月期業績への影響は軽微とする一方、2027年3月期への影響は精査中である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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