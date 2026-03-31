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前日に動いた銘柄 part1 K＆Oエナジーグループ、イーレックス、WTOKYOなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 K＆Oエナジーグループ、イーレックス、WTOKYOなど
銘柄名<コード>30日終値⇒前日比
環境管理＜4657＞ 467 +6
AIを用いたアスベスト計測支援システム開発。
大成建＜1801＞ 16335 -315
26年3月期利益と配当予想を上方修正。
下げ幅縮めるが全体軟調地合いでプラス転換ならず。
コクヨ＜7984＞ 869.3 +17
発行済株式数の4.6％上限の自社株買い発表。
ダイヤHD＜6699＞ 598 -19
東証プライムからスタンダードに市場区分変更。
WTOKYO＜9159＞ 1949 +400
SBI＜8473＞と資本業務提携。
ステラファーマ＜4888＞ 756 -125
信用取引規制を嫌気。
イーレックス＜9517＞ 1060 +128
原油供給不安から再生エネ関連には見直し買い。
ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1207 +115
アイリスオーヤマが大株主に浮上で思惑買い。
レノバ＜9519＞ 876 +75
営業益下方修正も純利益予想は上方修正。
K＆Oエナジーグループ＜1663＞ 5660 +420
天然ガス開発企業として関心が向かう。
日本コークス工業＜3315＞ 124 -4
石炭関連株が一斉に強い動きとなっており。
日揮HD＜1963＞ 2246.5 +51.5
LNG供給不安に伴い中期的なプラント建設需要期待も。
東洋証券＜8614＞ 667 -98
配当権利落ちによる手仕舞い売りが優勢。
明治電機工業＜3388＞ 2028 -290
特に材料なく年度替わりに伴う需給要因など影響か。
アイティメディア＜2148＞ 1638 -241
高配当銘柄として処分売り圧力強まる。
京三製作所＜6742＞ 596 -71
棚卸資産評価損などで収益予想を下方修正。
グンゼ＜3002＞ 3735 -480
高配当利回り銘柄の一角として権利落ちの影響。
FPG＜7148＞ 1584 -188
業績・配当予想の下方修正を引き続きマイナス視も。
ニッコンHD＜9072＞ 4870 -409
目先の買い戻しにも一巡感か。
日東紡績<3110> 19760 -1740
半導体関連が多く下落率上位に。
ジャパンマテリアル<6055> 1599 -140
半導体関連の一角として売り。
ソフトバンクグループ<9984> 3692 -254
英アームの株安の影響などが響く。
イビデン<4062> 7776 -493
半導体関連売りの流れに押される。《CS》
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