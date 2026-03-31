ネオマーケティング、PA　Communicationを子会社化、PR機能強化で統合マーケティングを高度化

■PRとデジタル融合で一気通貫のマーケティング支援体制を強化

ネオマーケティング<4196>(東証スタンダード)は3月30日、PA Communicationの株式90.16%を取得する株式譲渡契約の締結を決議したと発表した。生活者起点のマーケティング支援を展開する同社は、PR、SNS、デジタル広告、リアルイベントを統合したマーケティングニーズの高まりを背景に、PR機能の強化を図る狙いだ。PACは美容・ファッション領域に強みを持ち、有力ブランドとの取引実績と統合提案力を有する。

■顧客基盤融合でクロスセルと高付加価値化を推進

同社は今回の子会社化により、PACのPR機能を取り込み、リサーチから戦略策定、実行・改善までの一気通貫体制を強化する。両社の顧客基盤や営業力、人的リソースの融合によりクロスセルを推進し、提供サービスの高付加価値化と収益機会の拡大を図る。また、美容・ファッション領域で培った知見を他業界へ展開し、成長基盤の強化につなげる考えだ。

■取得額1億2600万円、4月28日実行予定

取得株式数は220株で、取得価額はアドバイザリー費用等を含め約1億2600万円。株式譲渡実行日は2026年4月28日を予定する。取得後の議決権所有割合は90.16%となる見込みで、PACは2026年9月期第3四半期から連結子会社となる予定だ。当期業績への影響は軽微と見込むが、中長期的には業績貢献と企業価値向上に寄与するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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