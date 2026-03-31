Retty、投資有価証券売却で純利益1億2400万円へ上方修正

■2026年4月2日発生日、非上場有価証券1銘柄を売却

Retty<7356>(東証グロース)は3月30日、投資有価証券の一部売却に伴う特別利益の計上見込みと業績予想の修正を発表した。2026年9月期第3四半期に特別利益(投資有価証券売却益)を計上する見込みで、これを受け通期業績予想を見直した。

売却対象は同社が保有する非上場有価証券1銘柄で、売却益は9200万円を見込む。売却益の発生日は2026年4月2日を予定している。資産の効率化および財務体質の健全化を目的としたものである。

これに伴い、2026年9月期通期の当期純利益は従来予想4700万円から1億2400万円へ上方修正した。売上高は16億300万円で据え置き、営業利益は3400万円、経常利益は3200万円とした。特別利益の計上が純利益押し上げの主因であり、今後の業績は各種要因により変動する可能性があるとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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