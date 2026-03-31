ブロードエンタープライズ、日本中央管理を完全子会社化、不動産事業を強化

■リノベーション「BRO-ROOM」とのシナジー創出で収益基盤を強化

ブロードエンタープライズ<4415>(東証グロース)は3月30日、日本中央管理株式会社の発行済株式の全部を取得し、完全子会社化することを決議したと発表した。対象会社は同月27日に会社分割を実施し、飲食事業「uRn. chAi&TeA」を新設会社へ承継しており、取得対象は不動産関連事業に絞られている。株式譲渡の実行は2026年4月中旬を予定する。

対象会社は中古マンションの買取再販、賃貸管理、仲介を一体展開する総合不動産企業で、管理戸数の増加に伴い安定的かつスケーラブルな収益基盤を有する。特に共有持分や相続未了物件、境界未確定物件など「訳あり不動産」の権利調整に強みを持ち、件数・売上高ともに成長を続けている。効率的な仕入れ・販売体制と専門性の高さが競争優位性の源泉となっている。

同社は同件により、リノベーションサービス「BRO-ROOM」とのシナジー創出を図る。賃貸管理物件の空室対応、買取再販物件の付加価値向上、訳あり不動産の価値再生を一体で推進し、「権利解決→価値向上→売却・賃貸運用」の一気通貫体制を構築する方針である。これにより収益基盤の強化と中長期的な企業価値向上を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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