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今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中製造業PMI、独失業率(失業保険申請率)など

2026年3月31日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中製造業PMI、独失業率(失業保険申請率)など
＜国内＞
08:30　東京CPI(3月)　1.6％　1.5％
08:30　失業率(2月)　2.7％　2.7％
08:30　有効求人倍率(2月)　1.18倍　1.18倍
08:50　小売売上高(2月)　-1.2％　3.0％
08:50　百貨店・スーパー売上高(2月)　　2.6％
08:50　鉱工業生産指数(2月)　-2.0％　4.3％
14:00　住宅着工件数(2月)　-3.8％　-0.4％


マクロン仏大統領が来日(4月2日まで)


＜海外＞
10:30　中・製造業PMI(3月)　50.2　49.0
10:30　中・非製造業PMI(3月)　49.9　49.5
10:30　中・総合PMI(3月)　　49.5
15:00　英・GDP改定値(10-12月)　　1.0％
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(3月)　6.3％　6.3％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価指数(3月)　2.7％　1.9％
20:30　ブ・基礎的財政収支(2月)　　1037億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(2月)　　65.0％
21:00　南ア・貿易収支(2月)　　93億ランド
22:00　米・S&PCS20都市住宅価格指数(1月)　　1.38％
22:00　米・FHFA住宅価格指数(1月)　　0.1％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(3月)　　57.7
23:00　米・消費者信頼感指数(3月)　88.0　91.2
23:00　米・JOLT求人件数(2月)　　694.6万件


米・シカゴ連銀総裁が開会のあいさつ


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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