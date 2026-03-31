*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中製造業PMI、独失業率(失業保険申請率)など

＜国内＞

08:30 東京CPI(3月) 1.6％ 1.5％

08:30 失業率(2月) 2.7％ 2.7％

08:30 有効求人倍率(2月) 1.18倍 1.18倍

08:50 小売売上高(2月) -1.2％ 3.0％

08:50 百貨店・スーパー売上高(2月) 2.6％

08:50 鉱工業生産指数(2月) -2.0％ 4.3％

14:00 住宅着工件数(2月) -3.8％ -0.4％



マクロン仏大統領が来日(4月2日まで)



＜海外＞

10:30 中・製造業PMI(3月) 50.2 49.0

10:30 中・非製造業PMI(3月) 49.9 49.5

10:30 中・総合PMI(3月) 49.5

15:00 英・GDP改定値(10-12月) 1.0％

16:55 独・失業率(失業保険申請率)(3月) 6.3％ 6.3％

18:00 欧・ユーロ圏消費者物価指数(3月) 2.7％ 1.9％

20:30 ブ・基礎的財政収支(2月) 1037億レアル

20:30 ブ・純債務対GDP比(2月) 65.0％

21:00 南ア・貿易収支(2月) 93億ランド

22:00 米・S&PCS20都市住宅価格指数(1月) 1.38％

22:00 米・FHFA住宅価格指数(1月) 0.1％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(3月) 57.7

23:00 米・消費者信頼感指数(3月) 88.0 91.2

23:00 米・JOLT求人件数(2月) 694.6万件



米・シカゴ連銀総裁が開会のあいさつ



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》