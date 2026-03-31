*03:33JST [通貨オプション]OP買い後退、レンジ相場突破の思惑後退で

ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場突破の思惑を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルで1年物を除いて円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率

・1カ月物9.93％⇒9.91％（08年＝31.044％）

・3カ月物10.13％⇒9.81％（08年＝31.044％）

・6カ月物9.83％⇒9.79％（08年＝23.92％）

・1年物9.77％⇒9.68％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.43％⇒＋0.44％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.41％⇒＋0.48％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.43％⇒＋0.44％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.38％⇒＋0.38％（08年10/27＝+10.71％）《KY》