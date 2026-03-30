*17:23JST 東京為替：ドル・円は軟調、159円台に失速

30日の東京市場でドル・円は軟調。中東紛争の長期化懸念でドル買いが先行し、早朝に160円46銭まで上昇。その後は原油相場の緩やかな下落に伴いドル買いは後退し、値を下げる展開に。夕方にかけてはドル売りとなり、159円57銭まで下値を切り下げた。

・ユ-ロ・円は184円50銭から183円54銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1487ドルから1.1521ドルまで値を上げた。

51,885.85

・日経平均株価：始値52,054.68円、高値52,054.68円、安値50,566.99円、終値51,885.85円(前日比1,487.22円安)

・17時時点：ドル・円159円70-80銭、ユ-ロ・円183円60-70銭

【要人発言】

・尾崎官房副長官

「為替市場、投機的な動きが高まっているとの声が聞かれる」

「為替，あらゆる方面で万全の対応を取る」

「金融市場の動向、高い緊張感を持って注視」

・片山財務相

「為替、断固とした措置を含めしっかり対応する」

「為替、石油関係の事象に引きずられた投機的な動き」

【経済指標】

・特になし《TY》