*16:52JST セグエグループ---AI活用の規程文書診断サービス「RiskLoom」提供開始

セグエグループ＜3968＞は27日、子会社のセグエセキュリティがAIを活用したセキュリティ規程文書診断サービス「RiskLoom」の提供を2026年4月より開始すると発表した。

「RiskLoom」は、一般企業(事業会社)およびコンサルティング・セキュリティ支援事業者を対象に、セキュリティ規程や手順書などの文書ファイルをアップロードするだけで、各種ガイドラインとの適合状況や潜在的なリスクをAIが分析・可視化するセキュリティ規程文書診断サービス(特許出願中)である。

セグエセキュリティは、「RiskLoom」の提供を通じて、ガイドライン対応業務における属人化の解消や品質 の標準化を支援するとともに、企業や組織が自らのセキュリティ対策状況を客観的に把握し、継続的に改善していくための基盤づくりに取り組んでいく。今後も対応ガイドラインや機能の拡充を進めることで、個社最適にとどまらず、サプライチェーンや業界全体におけるセキュリティレベルの底上げに貢献し、「安心なデジタル社会を、すみずみまで」実現することを目指していく。《KM》