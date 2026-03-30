*16:35JST 日経VI：大幅に上昇、中東情勢への警戒感強まる

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は30日、前日比＋16.13（上昇率48.41％）の49.45と大幅に上昇した。なお、高値は53.89、安値は48.58。先週末の海外市場で原油価格や米長期金利が上昇し、米株式市場で主要指数が大幅に下げた流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。中東情勢の先行き不透明感が強くなる中、今日は取引開始後に日経225先物が大幅安となったことから、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、今日の日経VIは先週末の水準を大幅に上回って推移した。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。《SK》