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出来高変化率ランキング（14時台）～AMI、明治電機などがランクイン
*14:53JST 出来高変化率ランキング（14時台）～AMI、明治電機などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月30日 14:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3388＞ 明治電機 752600 54108.62 345.62% -0.1294%
＜2093＞ 米債02La 95616 370241.35 306.2% 0.0007%
＜7794＞ イーディーピ 5258600 501321.64 294.14% 0%
＜2638＞ GXロボ＆AI 312085 75789.717 282.37% -0.0386%
＜2641＞ GXGリーダー 207045 99330.226 267.17% -0.0204%
＜1473＞ Oneトピクス 299380 154758.234 248.87% -0.0231%
＜2564＞ GXSディビ 216552 107492.762 243.25% -0.0141%
＜2512＞ NF外債ヘ 385360 68743.176 237.84% 0.0019%
＜3773＞ AMI 324400 53265.32 234.91% 0.1201%
＜149A＞ シンカ 2859700 491418.5 226.84% -0.2242%
＜2561＞ iS日国債 135065 35827.428 226.47% -0.0019%
＜2972＞ サンケイRE 17713 270468.9 226.36% 0.0032%
＜2370＞ MDNT 2070200 16493.4 220.88% 0.0344%
＜3315＞ 日本コークス 92907300 1628023.26 214.66% -0.0156%
＜1514＞ 住石HD 5582100 1206886.62 211.19% 0.0842%
＜2525＞ NZAM225 15121 159117.478 192.39% -0.0237%
＜4360＞ マナックケミカル 113800 29875.68 176.57% 0.0541%
＜2254＞ GX中国EV 206811 73493.377 173.48% -0.0023%
＜4972＞ 綜研化学 131100 382529 171.24% -0.0106%
＜6369＞ トーヨーカネツ 352900 254103.38 168.37% 0.0334%
<4979> OATアグリオ 317900 293301.24 167.52% 0.0312%
<1663> K＆Oエナジー 533100 857677.9 165.18% 0.0725%
<9514> EF－ON 584400 79259.64 160.75% 0.0332%
<6997> 日ケミコン 860000 370204.64 155.67% 0.0089%
<9517> イーレックス 2416600 663366.18 151.97% 0.118%
<1698> 上場配当 41633 81413.509 149.96% -0.0135%
<2013> 米高配当 921990 57869.498 148.24% 0.0027%
<9519> レノバ 3447000 953356.66 147.95% 0.0886%
<8835> 太平発 2839300 872486.58 141.91% 0.1107%
<2667> イメージワン 746100 58379.66 139.77% 0.0139%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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