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出来高変化率ランキング（14時台）～AMI、明治電機などがランクイン

2026年3月30日 14:53

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記事提供元：フィスコ

*14:53JST 出来高変化率ランキング（14時台）～AMI、明治電機などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月30日　14:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3388＞ 明治電機　　　　　 752600 　54108.62　 345.62% -0.1294%
＜2093＞ 米債02La　　　　95616 　370241.35　 306.2% 0.0007%
＜7794＞ イーディーピ　　　　5258600 　501321.64　 294.14% 0%
＜2638＞ GXロボ＆AI　　　312085 　75789.717　 282.37% -0.0386%
＜2641＞ GXGリーダー　　　207045 　99330.226　 267.17% -0.0204%
＜1473＞ Oneトピクス　　　299380 　154758.234　 248.87% -0.0231%
＜2564＞ GXSディビ　　　　216552 　107492.762　 243.25% -0.0141%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　　385360 　68743.176　 237.84% 0.0019%
＜3773＞ AMI　　　　　　　324400 　53265.32　 234.91% 0.1201%
＜149A＞ シンカ　　　　　　　2859700 　491418.5　 226.84% -0.2242%
＜2561＞ iS日国債　　　　　135065 　35827.428　 226.47% -0.0019%
＜2972＞ サンケイRE　　　　17713 　270468.9　 226.36% 0.0032%
＜2370＞ MDNT　　　　　　2070200 　16493.4　 220.88% 0.0344%
＜3315＞ 日本コークス　　　　92907300 　1628023.26　 214.66% -0.0156%
＜1514＞ 住石HD　　　　　　5582100 　1206886.62　 211.19% 0.0842%
＜2525＞ NZAM225　　　15121 　159117.478　 192.39% -0.0237%
＜4360＞ マナックケミカル　　113800 　29875.68　 176.57% 0.0541%
＜2254＞ GX中国EV　　　　206811 　73493.377　 173.48% -0.0023%
＜4972＞ 綜研化学　　　　　　131100 　382529　 171.24% -0.0106%
＜6369＞ トーヨーカネツ　　　352900 　254103.38　 168.37% 0.0334%
<4979> OATアグリオ　　　317900 　293301.24　 167.52% 0.0312%
<1663> K＆Oエナジー　　　533100 　857677.9　 165.18% 0.0725%
<9514> EF－ON　　　　　584400 　79259.64　 160.75% 0.0332%
<6997> 日ケミコン　　　　　860000 　370204.64　 155.67% 0.0089%
<9517> イーレックス　　　　2416600 　663366.18　 151.97% 0.118%
<1698> 上場配当　　　　　　41633 　81413.509　 149.96% -0.0135%
<2013> 米高配当　　　　　　921990 　57869.498　 148.24% 0.0027%
<9519> レノバ　　　　　　　3447000 　953356.66　 147.95% 0.0886%
<8835> 太平発　　　　　　　2839300 　872486.58　 141.91% 0.1107%
<2667> イメージワン　　　　746100 　58379.66　 139.77% 0.0139%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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