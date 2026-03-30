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出来高変化率ランキング（13時台）～日本コークス、トーヨーカネツなどがランクイン

2026年3月30日 14:10

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記事提供元：フィスコ

*14:10JST 出来高変化率ランキング（13時台）～日本コークス、トーヨーカネツなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月30日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3388＞ 明治電機　　　　　 　675500 　54108.62　 340.09% -0.1117%
＜2093＞ 米債02La　　　 　92602 　370241.35　 303.74% 0.0001%
＜7794＞ イーディーピ　　　 　4916800 　501321.64　 288.63% 0.0243%
＜2638＞ GXロボ＆AI　　 　308812 　75789.717　 281.41% -0.0373%
＜2641＞ GXGリーダー　　 　206997 　99330.226　 267.15% -0.018%
＜1473＞ Oneトピクス　　 　290440 　154758.234　 245.60% -0.0239%
＜2564＞ GXSディビ　　　 　216347 　107492.762　 243.15% -0.0109%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　 　384680 　68743.176　 237.64% 0.0001%
＜2561＞ iS日国債　　　　 　134921 　35827.428　 226.35% 0%
＜3773＞ AMI　　　　　　 　286600 　53265.32　 220.57% 0.1161%
＜2370＞ MDNT　　　　　 　2055000 　16493.4　 220.02% 0%
＜3315＞ 日本コークス　　　 　87858200 　1628023.26　 208.76% 0%
＜149A＞ シンカ　　　　　　 　1795600 　491418.5　 177.76% -0.2498%
＜4972＞ 綜研化学　　　　　 　127300 　382529　 167.53% -0.0091%
＜2254＞ GX中国EV　　　 　186222 　73493.377　 160.38% -0.0023%
＜4979＞ OATアグリオ　　 　296800 　293301.24　 159.29% 0.0482%
＜6369＞ トーヨーカネツ　　 　327100 　254103.38　 158.77% 0.0395%
＜1663＞ K＆Oエナジー　　 　499400 　857677.9　 156.84% 0.0801%
＜4360＞ マナックケミカル　 　95300 　29875.68　 154.21% 0.052%
＜9514＞ EF－ON　　　　 　552700 　79259.64　 153.73% 0.0498%
<6997> 日ケミコン　　　　 　811200 　370204.64　 148.45% 0.011%
<2013> 米高配当　　　　　 　909410 　57869.498　 146.52% 0.0034%
<1698> 上場配当　　　　　 　38499 　81413.509　 140.21% -0.01%
<9517> イーレックス　　　 　2175100 　663366.18　 138.68% 0.1094%
<9519> レノバ　　　　　　 　3202600 　953356.66　 138.64% 0.0986%
<2667> イメージワン　　　 　713700 　58379.66　 134.32% 0.0279%
<1966> 高田工　　　　　　 　51300 　28497　 134.25% -0.0169%
<2972> サンケイRE　　　 　8088 　270468.9　 130.89% 0.004%
<6928> エノモト　　　　　 　72900 　94500.58　 127.12% -0.0138%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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