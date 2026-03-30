関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～日本コークス、トーヨーカネツなどがランクイン
*14:10JST 出来高変化率ランキング（13時台）～日本コークス、トーヨーカネツなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月30日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3388＞ 明治電機 675500 54108.62 340.09% -0.1117%
＜2093＞ 米債02La 92602 370241.35 303.74% 0.0001%
＜7794＞ イーディーピ 4916800 501321.64 288.63% 0.0243%
＜2638＞ GXロボ＆AI 308812 75789.717 281.41% -0.0373%
＜2641＞ GXGリーダー 206997 99330.226 267.15% -0.018%
＜1473＞ Oneトピクス 290440 154758.234 245.60% -0.0239%
＜2564＞ GXSディビ 216347 107492.762 243.15% -0.0109%
＜2512＞ NF外債ヘ 384680 68743.176 237.64% 0.0001%
＜2561＞ iS日国債 134921 35827.428 226.35% 0%
＜3773＞ AMI 286600 53265.32 220.57% 0.1161%
＜2370＞ MDNT 2055000 16493.4 220.02% 0%
＜3315＞ 日本コークス 87858200 1628023.26 208.76% 0%
＜149A＞ シンカ 1795600 491418.5 177.76% -0.2498%
＜4972＞ 綜研化学 127300 382529 167.53% -0.0091%
＜2254＞ GX中国EV 186222 73493.377 160.38% -0.0023%
＜4979＞ OATアグリオ 296800 293301.24 159.29% 0.0482%
＜6369＞ トーヨーカネツ 327100 254103.38 158.77% 0.0395%
＜1663＞ K＆Oエナジー 499400 857677.9 156.84% 0.0801%
＜4360＞ マナックケミカル 95300 29875.68 154.21% 0.052%
＜9514＞ EF－ON 552700 79259.64 153.73% 0.0498%
<6997> 日ケミコン 811200 370204.64 148.45% 0.011%
<2013> 米高配当 909410 57869.498 146.52% 0.0034%
<1698> 上場配当 38499 81413.509 140.21% -0.01%
<9517> イーレックス 2175100 663366.18 138.68% 0.1094%
<9519> レノバ 3202600 953356.66 138.64% 0.0986%
<2667> イメージワン 713700 58379.66 134.32% 0.0279%
<1966> 高田工 51300 28497 134.25% -0.0169%
<2972> サンケイRE 8088 270468.9 130.89% 0.004%
<6928> エノモト 72900 94500.58 127.12% -0.0138%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク