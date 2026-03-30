*11:19JST シンカ---フィックスターズとAI強化に向け業務提携

シンカ＜149A＞は27日、フィックスターズとの業務提携を締結することを発表した。

今回の提携では、フィックスターズのAI実装ノウハウを活用し、同社の主力製品である「カイクラ」におけるAI機能の強化を行う。自社AIを載せる環境を整備し、最先端の独自エンジンを開発することで、高次のAIサービス提供を可能にすることを目標としている。

具体的には、音声対話システムに関し、初期フェーズでは外部API等を活用した迅速なプロトタイプ開発を進めていく。また中長期的には、同社独自の価値を発揮できるコア技術の調査、比較検証、拡張開発を両社で連携して推進することを計画している。機能差別化を目的とした同社サービス向け独自AI／LLM関連機能の設計・開発を進めることで、競争力のあるAIサービス基盤の構築を目指す。

また、本提携においては、実際の利用データや顧客フィードバックを踏まえながら、技術選定やアーキテクチャの最適化を段階的に進めることで、「カイクラ」におけるAI活用の高度化を継続的に推進していく。フィックスターズには、カイクラに実装する自社AIの開発を依頼する形で協同し、両社で開発を進めていく。《KM》