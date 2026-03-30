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SIGグループ 「ハタラクエール2026」において福利厚生推進法人に認証
記事提供元：フィスコ
*11:17JST SIGグループ---「ハタラクエール2026」において福利厚生推進法人に認証
SIGグループ＜4386＞は27日、同社と子会社のSIGが、福利厚生の充実・活用に力を入れる企業などを認証・表彰する制度「ハタラクエール」において、福利厚生推進法人として認証されたことを発表した。「ハタラクエール」は福利厚生表彰・認証制度実行委員会が運営する制度で、福利厚生推進法人への認証は、福利厚生の充実に熱心に取り組み、所定以上のスコアを獲得した法人に贈られる。
同社では、2023年のサステナビリティ委員会の設置以来、マテリアリティの一つとして「課題解決型人材の育成と人的資本マネジメントの強化」を掲げ、人材育成と働き方改革に積極的な取り組みを進めている。今回の認証では、人事・労務上の課題の的確な把握と、その課題を福利厚生の活用で解決するという福利厚生ソリューションが適切に行われている点が評価された。
同社は今後も、働きやすさと働きがいの実現を目指し、人事制度、福利厚生制度の充実に取り組む。《KM》
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