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出来高変化率ランキング（10時台）～明治電機、MDNTなどがランクイン

2026年3月30日 10:56

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記事提供元：フィスコ

*10:56JST 出来高変化率ランキング（10時台）～明治電機、MDNTなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月30日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3388＞ 明治電機　　　　　 440800 　54108.62　 313.76% -0.1384%
＜2093＞ 米債02La　　　　80519 　370241.35　 292.42% 0.002%
＜2370＞ MDNT　　　　　　1967800 　16493.4　 214.98% 0%
＜1473＞ Oneトピクス　　　277740 　154758.234　 240.76% -0.0363%
＜3773＞ AMI　　　　　　　163200 　53265.32　 150.63% 0.093%
＜7794＞ イーディーピ　　　　2432400 　501321.64　 214.16% 0.0882%
＜4972＞ 綜研化学　　　　　　107500 　382529　 146.12% -0.0121%
＜149A＞ シンカ　　　　　　　1264900 　491418.5　 141.82% -0.138%
＜2620＞ iS米債13　　　　748150 　161040.279　 117.82% 0.0032%
＜6997＞ 日ケミコン　　　　　599600 　370204.64　 111.56% 0.0123%
＜7294＞ ヨロズ　　　　　　　223400 　84981.26　 89.2% -0.0521%
＜3300＞ アンビション　　　　44900 　63109.4　 95.44% -0.0439%
＜3315＞ 日本コークス　　　　53254500 　1628023.26　 151.53% 0.0468%
＜372A＞ レント　　　　　　　13300 　45673.2　 87.77% -0.0123%
＜223A＞ GXAIビック　　　57133 　56150.784　 77.65% -0.0358%
＜2525＞ NZAM225　　　13514 　159117.478　 178.6% -0.0355%
＜4801＞ セントラルSP　　　94300 　106409.86　 79.49% -0.0029%
＜2667＞ イメージワン　　　　565000 　58379.66　 105.19% 0.0558%
＜1780＞ ヤマウラ　　　　　　134800 　88359.52　 75.5% -0.0577%
＜4979＞ OATアグリオ　　　189400 　293301.24　 104.86% 0.0737%
<2378> ルネサンス　　　　　152100 　73366.56　 71.51% -0.0368%
<4538> 扶桑薬　　　　　　　82800 　103022.12　 67.29% -0.0309%
<9663> ナガワ　　　　　　　53000 　148660.4　 67.63% -0.0545%
<5757> CKサンエツ　　　　49700 　106062.9　 59.88% -0.0239%
<6073> アサンテ　　　　　　40600 　32274.86　 61.04% -0.0312%
<6369> トーヨーカネツ　　　191200 　254103.38　 92.1% 0.0281%
<2568> 上場NSQ　　　　　53929 　169911.295　 53.02% -0.0315%
<2236> GXUS配貴　　　　31898 　33931.893　 52.77% -0.0123%
<9284> カナディアン　　　　619 　50117.42　 54.17% -0.0055%
<3183> ウインパートナ　　　77400 　593　 0% 0%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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