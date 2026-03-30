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出来高変化率ランキング（10時台）～明治電機、MDNTなどがランクイン
*10:56JST 出来高変化率ランキング（10時台）～明治電機、MDNTなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月30日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3388＞ 明治電機 440800 54108.62 313.76% -0.1384%
＜2093＞ 米債02La 80519 370241.35 292.42% 0.002%
＜2370＞ MDNT 1967800 16493.4 214.98% 0%
＜1473＞ Oneトピクス 277740 154758.234 240.76% -0.0363%
＜3773＞ AMI 163200 53265.32 150.63% 0.093%
＜7794＞ イーディーピ 2432400 501321.64 214.16% 0.0882%
＜4972＞ 綜研化学 107500 382529 146.12% -0.0121%
＜149A＞ シンカ 1264900 491418.5 141.82% -0.138%
＜2620＞ iS米債13 748150 161040.279 117.82% 0.0032%
＜6997＞ 日ケミコン 599600 370204.64 111.56% 0.0123%
＜7294＞ ヨロズ 223400 84981.26 89.2% -0.0521%
＜3300＞ アンビション 44900 63109.4 95.44% -0.0439%
＜3315＞ 日本コークス 53254500 1628023.26 151.53% 0.0468%
＜372A＞ レント 13300 45673.2 87.77% -0.0123%
＜223A＞ GXAIビック 57133 56150.784 77.65% -0.0358%
＜2525＞ NZAM225 13514 159117.478 178.6% -0.0355%
＜4801＞ セントラルSP 94300 106409.86 79.49% -0.0029%
＜2667＞ イメージワン 565000 58379.66 105.19% 0.0558%
＜1780＞ ヤマウラ 134800 88359.52 75.5% -0.0577%
＜4979＞ OATアグリオ 189400 293301.24 104.86% 0.0737%
<2378> ルネサンス 152100 73366.56 71.51% -0.0368%
<4538> 扶桑薬 82800 103022.12 67.29% -0.0309%
<9663> ナガワ 53000 148660.4 67.63% -0.0545%
<5757> CKサンエツ 49700 106062.9 59.88% -0.0239%
<6073> アサンテ 40600 32274.86 61.04% -0.0312%
<6369> トーヨーカネツ 191200 254103.38 92.1% 0.0281%
<2568> 上場NSQ 53929 169911.295 53.02% -0.0315%
<2236> GXUS配貴 31898 33931.893 52.77% -0.0123%
<9284> カナディアン 619 50117.42 54.17% -0.0055%
<3183> ウインパートナ 77400 593 0% 0%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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