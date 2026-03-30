関連記事
アイナボホールディングス 橋本総業ホールディングスとの共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に向けた検討開始
記事提供元：フィスコ
*10:23JST アイナボホールディングス---橋本総業ホールディングスとの共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に向けた検討開始
アイナボホールディングス＜7539＞は27日、橋本総業ホールディングス＜7570＞と両社の対等な精神に基づく経営統合に関して、検討を開始することで合意した。今後は両社で「統合準備委員会」を設置し、経営統合に向けた協議・検討を進める。
現在、住宅関連業界においては、新設住宅着工戸数の減少や職人不足の深刻化など、経営環境は厳しさを増しており、将来的には人口減少による市場縮小も見込まれている。一方で、リフォーム・リニューアル需要の拡大や、環境・省エネ対応へのニーズは高まりを見せている。このような環境の下、両社は、互いの強みである「管材・設備流通」と「内外装・住宅設備領域における販売・施工機能」を融合させることで、商材・販路の補完関係を構築し、住環境インフラにおける総合的な競争力を強化することが不可欠であるとの認識で一致した。
この経営統合は、両社の対等な精神に基づき、共同株式移転の方法により共同持株会社の設立を想定している。共同持株会社は東京証券取引所への上場を予定しており、それに伴い両社は上場廃止となる予定。また、本経営統合における公開買付けの実施は現時点では想定していない。
両社の資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者への該当状況に特筆すべき関係はない。
経営統合の具体的な方法、統合比率、新会社の名称・所在地等の詳細については、「統合準備委員会」における協議を経て決定する予定。なお、現時点において今回の件が当期の業績に与える影響は未定。《KM》
スポンサードリンク