*10:01JST テスホールディングス株式会社×著名投資家DAIBOUCHOU氏対談動画文字起こし（1）

テスホールディングス＜5074＞

■冒頭の挨拶

▲フィスコ 高井

皆様、こんにちは。フィスコマーケットレポーターの高井ひろえです。今回は、テスホールディングス株式会社 代表取締役社長 山本一樹様にご登壇いただき、著名投資家DAIBOUCHOUさんから気になる質問をぶつけていただきます。それでは、本日登壇いただく、山本様、DAIBOUCHOUさんをご紹介させていただきます。まずは、テスホールディングス株式会社 代表取締役社長 山本一樹様です。よろしくお願い致します。

■テスホールディングス 山本様

テスホールディングスの山本です。よろしくお願いいたします。

▲フィスコ 高井

山本様は、関西大学卒業後、1993年4月にTESSグループに入社。営業及び経営企画部門の責任者を歴任したのち、2018年4月よりテスホールディングスの専務取締役に就任しました。その後、2022年9月より同社代表取締役社長に就任。「脱炭素のリーディングカンパニー」を経営ビジョンに掲げ、TESSグループの全体を指揮されています。続きまして、著名投資家のDAIBOUCHOUさんです。よろしくお願いいたします。

●DAIBOUCHOU

こんにちは。よろしくお願いします。

▲フィスコ 高井

DAIBOUCHOUさんは、200万円の元手を1時期には10億円にまで増やされた実績を持つ著名な個人投資家で、2000年5月に株式投資を開始されました。ITバブル崩壊時にはバリュー株への転換で暴落を回避、不動産株への逆張り投資により、2004年10月には資産1.5億円を達成。現在は専業投資家として活躍されており、X（旧Twitter）のフォロワーは13万人を超えています。山本様、DAIBOUCHOUさん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。

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