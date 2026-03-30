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出来高変化率ランキング（9時台）～日ケミコン、明治電機などがランクイン
*09:52JST 出来高変化率ランキング（9時台）～日ケミコン、明治電機などがランクイン
日ケミコン＜6997＞がランクイン（9時35分時点）。一時大幅高。前週末取引終了後
に、26年3月期純利益予想を30.00億円に上方修正している。前回予想を2倍に引き上
げた。前期は0.37億円だった。和解金として特別利益約17億円を計上したことなど
が要因。同時に、中期経営計画と財務戦略を発表した。29年3月期営業利益は140億
円見込（26年3月期は40億円予想）としている。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月30日 9:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3388＞ 明治電機 306000 54108.62 284.78% -0.1337%
＜2093＞ 米債02La 60514 370241.35 266.36% 0.002%
＜2370＞ MDNT 1610400 16493.4 191.07% 0%
＜1473＞ Oneトピクス 153390 154758.234 170.82% -0.0349%
＜3773＞ AMI 134000 53265.32 125.66% 0.083%
＜7794＞ イーディーピ 1219800 501321.64 124.83% 0.0152%
＜4972＞ 綜研化学 86900 382529 119.39% -0.0136%
＜149A＞ シンカ 999400 491418.5 116.8% -0.1168%
＜2620＞ iS米債13 710550 161040.279 111.51% 0.0037%
＜6997＞ 日ケミコン 493800 370204.64 88.59% 0.0199%
＜7294＞ ヨロズ 221100 84981.26 87.98% -0.0532%
＜3300＞ アンビション 41600 63109.4 86.36% -0.0474%
＜3315＞ 日本コークス 30368700 1628023.26 83.7% 0.1328%
＜372A＞ レント 12400 45673.2 79.6% -0.0247%
＜223A＞ GXAIビック 57078 56150.784 77.54% -0.0313%
＜2525＞ NZAM225 5916 159117.478 77.41% -0.0372%
＜4801＞ セントラルSP 91900 106409.86 76.51% -0.0012%
＜2667＞ イメージワン 435300 58379.66 73.94% 0.0511%
＜1780＞ ヤマウラ 130600 88359.52 71.92% -0.0565%
＜4979＞ OATアグリオ 139700 293301.24 69.38% 0.1026%
<2378> ルネサンス 149200 73366.56 69.35% -0.0368%
<4538> 扶桑薬 81300 103022.12 65.25% -0.0239%
<9663> ナガワ 50500 148660.4 62.22% -0.0529%
<5757> CKサンエツ 48700 106062.9 57.64% -0.0275%
<6073> アサンテ 38600 32274.86 55.54% -0.0306%
<6369> トーヨーカネツ 135800 254103.38 52.99% 0.0277%
<2568> 上場NSQ 53741 169911.295 52.65% -0.0278%
<2236> GXUS配貴 31551 33931.893 51.61% -0.0108%
<9284> カナディアン 602 50117.42 51.22% -0.0055%
<3183> ウインパートナ 72300 59341.26 50.56% -0.0622%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
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