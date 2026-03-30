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出来高変化率ランキング（9時台）～日ケミコン、明治電機などがランクイン

2026年3月30日 09:52

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記事提供元：フィスコ

*09:52JST 出来高変化率ランキング（9時台）～日ケミコン、明治電機などがランクイン
日ケミコン＜6997＞がランクイン（9時35分時点）。一時大幅高。前週末取引終了後
に、26年3月期純利益予想を30.00億円に上方修正している。前回予想を2倍に引き上
げた。前期は0.37億円だった。和解金として特別利益約17億円を計上したことなど
が要因。同時に、中期経営計画と財務戦略を発表した。29年3月期営業利益は140億
円見込（26年3月期は40億円予想）としている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月30日　9:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3388＞ 明治電機　　　　　 306000 　54108.62　 284.78% -0.1337%
＜2093＞ 米債02La　　　　60514 　370241.35　 266.36% 0.002%
＜2370＞ MDNT　　　　　　1610400 　16493.4　 191.07% 0%
＜1473＞ Oneトピクス　　　153390 　154758.234　 170.82% -0.0349%
＜3773＞ AMI　　　　　　　134000 　53265.32　 125.66% 0.083%
＜7794＞ イーディーピ　　　　1219800 　501321.64　 124.83% 0.0152%
＜4972＞ 綜研化学　　　　　　86900 　382529　 119.39% -0.0136%
＜149A＞ シンカ　　　　　　　999400 　491418.5　 116.8% -0.1168%
＜2620＞ iS米債13　　　　710550 　161040.279　 111.51% 0.0037%
＜6997＞ 日ケミコン　　　　　493800 　370204.64　 88.59% 0.0199%
＜7294＞ ヨロズ　　　　　　　221100 　84981.26　 87.98% -0.0532%
＜3300＞ アンビション　　　　41600 　63109.4　 86.36% -0.0474%
＜3315＞ 日本コークス　　　　30368700 　1628023.26　 83.7% 0.1328%
＜372A＞ レント　　　　　　　12400 　45673.2　 79.6% -0.0247%
＜223A＞ GXAIビック　　　57078 　56150.784　 77.54% -0.0313%
＜2525＞ NZAM225　　　5916 　159117.478　 77.41% -0.0372%
＜4801＞ セントラルSP　　　91900 　106409.86　 76.51% -0.0012%
＜2667＞ イメージワン　　　　435300 　58379.66　 73.94% 0.0511%
＜1780＞ ヤマウラ　　　　　　130600 　88359.52　 71.92% -0.0565%
＜4979＞ OATアグリオ　　　139700 　293301.24　 69.38% 0.1026%
<2378> ルネサンス　　　　　149200 　73366.56　 69.35% -0.0368%
<4538> 扶桑薬　　　　　　　81300 　103022.12　 65.25% -0.0239%
<9663> ナガワ　　　　　　　50500 　148660.4　 62.22% -0.0529%
<5757> CKサンエツ　　　　48700 　106062.9　 57.64% -0.0275%
<6073> アサンテ　　　　　　38600 　32274.86　 55.54% -0.0306%
<6369> トーヨーカネツ　　　135800 　254103.38　 52.99% 0.0277%
<2568> 上場NSQ　　　　　53741 　169911.295　 52.65% -0.0278%
<2236> GXUS配貴　　　　31551 　33931.893　 51.61% -0.0108%
<9284> カナディアン　　　　602 　50117.42　 51.22% -0.0055%
<3183> ウインパートナ　　　72300 　59341.26　 50.56% -0.0622%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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