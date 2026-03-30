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個別銘柄戦略: 日ケミコンやコクヨに注目
*09:13JST 個別銘柄戦略: 日ケミコンやコクヨに注目
先週末27日の米株式市場でNYダウは793.47ドル安の45,166.64ドル、ナスダック総合指数は459.72pt安の20,948.36pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,495円安の51,385円。為替は1ドル＝160.10-20円。今日の東京市場では、26年3月期業績予想を上方修正したテクセンド＜429A＞、26年3月期純利益予想を上方修正し中期経営計画も発表した日ケミコン＜6997＞、26年3月期売上収益・EBITDA・営業利益予想は下方修正だが純利益予想を上方修正したレノバ＜9519＞、発行済株式数の4.6％上限の自社株買いを発表したコクヨ＜7984＞、発行済株式数の5.54％の自社株消却を発表した日本郵政＜6178＞、地銀ネットワークサービスと共同展開する金融機関向けサービスを開始すると発表した日本通信＜9424＞、東証スタンダードでは、営業利益が前期11.4％減だが今期28.7％増予想と発表したパレモ・HD＜2778＞、26年2月期業績見込みを上方修正した近鉄百貨店＜8244＞、発行済株式数の2.26％上限の自社株買いを発表したトーア紡＜3204＞などが物色されそうだ。一方、26年3月期売上高予想は上方修正だが利益予想を下方修正した京三製＜6742＞、東証プライムからスタンダードに市場区分が変更されると発表したダイヤHD＜6699＞、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が25.4％増と上期の30.2％増から増益率が縮小したニイタカ＜4465＞、26年2月期業績見込みを下方修正したジュンテンド＜9835＞、26年3月期業績予想を下方修正したユビAI＜3858＞、26年3月期業績予想を下方修正したシャルレ＜9885＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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