*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1名古屋銀、ニッコンHD、住友ファーマなど

銘柄名<コード>27日終値⇒前日比

名古屋銀＜8522＞ 6340 +830

しずおかFG＜5831＞と経営統合で基本合意。

橋本総業HD＜7570＞ 1442 +64

アイナボHD＜7539＞と経営統合に向け検討開始。

ジオスター＜5282＞ 430 +6

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

エネチェンジ＜4169＞ 276 +23

26年3月期業績予想を上方修正。

TPR＜6463＞ 1259 +38

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

セブン銀行＜8410＞ 277.8 +2.9

ファミリ ーマートとATM設置契約。

日本コークス工業＜3315＞ 128 +18

政府が石炭火力の稼働率引き上げと伝わり。

ダブル・スコープ＜6619＞ 220 +10

決算発表後はあく抜け感優勢の流れで。

資生堂＜4911＞ 3214 +189

シティグループ証券では投資判断を格上げ。

群馬銀行＜8334＞ 2282 +151.5

第四北越FGとの株式交換比率にサヤ寄せ。

インフォマート＜2492＞ 430 +29

27日は情報ソフト関連が堅調な流れで。

Appier Group＜4180＞ 772 +49

グロース市場の強い動きなどで安心感。

ユニチカ＜3103＞ 1189 +44

スタンダードへの市場変更で26日は急落も。

ネクセラファーマ＜4565＞ 905 +35

グロース市場ではバイオ関連株が上昇。

オリンパス＜7733＞ 1530 +98

特に材料なく需給要因が主導か。

メルカリ＜4385＞ 3764 +182

27日は内需のグロースに資金向かう。

電源開発＜9513＞ 4207 +242

石炭火力関連として関心が向かう展開に。

ニッコンHD＜9072＞ 5279 +441

売り方の踏み上げが主導とみられる。

住友ファーマ<4506> 2164.5 +133.5

25日線突破でリバウンド期待より高まる。

ジャパンディスプレイ<6740> 77 -4

26日はマイクロンが茂原工場買収に向け交渉と伝わり大幅高。

FPG<7148> 1772 -165

業績・配当予想を下方修正へ。

古河電気工業<5801> 30890 -1320

目先のショートカバーにも一巡感。

KOKUSAI ELECTRIC<6525> 5373 -321

米SOX指数は4％超の大幅安に。

住友電気工業<5802> 9480 -405

CLSA証券では「中立」でカバレッジ開始。

ダイキン工業<6367> 19435 -1075

26日にかけて大きく上昇した反動。

荏原製作所<6361> 4465 -177

半導体関連株安に引きずられる。《CS》