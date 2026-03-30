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前日に動いた銘柄 part1名古屋銀、ニッコンHD、住友ファーマなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1名古屋銀、ニッコンHD、住友ファーマなど
銘柄名<コード>27日終値⇒前日比
名古屋銀＜8522＞ 6340 +830
しずおかFG＜5831＞と経営統合で基本合意。
橋本総業HD＜7570＞ 1442 +64
アイナボHD＜7539＞と経営統合に向け検討開始。
ジオスター＜5282＞ 430 +6
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
エネチェンジ＜4169＞ 276 +23
26年3月期業績予想を上方修正。
TPR＜6463＞ 1259 +38
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
セブン銀行＜8410＞ 277.8 +2.9
ファミリ ーマートとATM設置契約。
日本コークス工業＜3315＞ 128 +18
政府が石炭火力の稼働率引き上げと伝わり。
ダブル・スコープ＜6619＞ 220 +10
決算発表後はあく抜け感優勢の流れで。
資生堂＜4911＞ 3214 +189
シティグループ証券では投資判断を格上げ。
群馬銀行＜8334＞ 2282 +151.5
第四北越FGとの株式交換比率にサヤ寄せ。
インフォマート＜2492＞ 430 +29
27日は情報ソフト関連が堅調な流れで。
Appier Group＜4180＞ 772 +49
グロース市場の強い動きなどで安心感。
ユニチカ＜3103＞ 1189 +44
スタンダードへの市場変更で26日は急落も。
ネクセラファーマ＜4565＞ 905 +35
グロース市場ではバイオ関連株が上昇。
オリンパス＜7733＞ 1530 +98
特に材料なく需給要因が主導か。
メルカリ＜4385＞ 3764 +182
27日は内需のグロースに資金向かう。
電源開発＜9513＞ 4207 +242
石炭火力関連として関心が向かう展開に。
ニッコンHD＜9072＞ 5279 +441
売り方の踏み上げが主導とみられる。
住友ファーマ<4506> 2164.5 +133.5
25日線突破でリバウンド期待より高まる。
ジャパンディスプレイ<6740> 77 -4
26日はマイクロンが茂原工場買収に向け交渉と伝わり大幅高。
FPG<7148> 1772 -165
業績・配当予想を下方修正へ。
古河電気工業<5801> 30890 -1320
目先のショートカバーにも一巡感。
KOKUSAI ELECTRIC<6525> 5373 -321
米SOX指数は4％超の大幅安に。
住友電気工業<5802> 9480 -405
CLSA証券では「中立」でカバレッジ開始。
ダイキン工業<6367> 19435 -1075
26日にかけて大きく上昇した反動。
荏原製作所<6361> 4465 -177
半導体関連株安に引きずられる。《CS》
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