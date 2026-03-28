*17:00JST 株ブロガー・さなさえ：《最終回です♪》個人投資家「さなさえ」が注目するテーマと個別株【FISCOソーシャルレポーター】

以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「さなさえ」氏（ブログ：『さなさえの麗しき投資ライフ』）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。

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※2026年3月27日11時に執筆

皆様、おはこんばんちは。フィスコさんの制度終了に伴い、今回で当連載は最終回です。この4年間、色んな反響を頂く中で、自身のブログと共に楽しく連載を続けてこれました。フィスコさん、読者の皆様には心から感謝しています。引き続き、わたしのブログでは「渾身の注目株」を配信していきますので、お楽しみに。皆様と同じ「イチ個人投資家」…さなさえです。

さて、夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）の妙齢女性投資家が綴る当記事の連載も167回目（最終回）。今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。

＜混迷の時代に、投資家が「今」見るべき光＞

さて、足元のマーケットはまさに激動。イラン戦争の混乱と、それに伴い乱高下する株価を前に、なかなか前向きな気持ちになれない投資家の方も多いのではないでしょうか。正直なところ、わたしも同じです。しかし、歴史を振り返れば、こうした有事の際こそ、新たなエネルギー政策や防衛のあり方、そして食料安全保障といった「国策」が加速する局面でもあります。

現在、中東情勢の緊迫を受けて、日本政府がエネルギー確保のために再び「石炭利用」へと舵を切る動きを見せたり、ホルムズ海峡封鎖の懸念から肥料価格が高騰したりと、市場の関心は急速に移り変わっています。また、現代の戦争において欠かせない存在となった「ドローン」への注目も日増しに強まっていますね。最後ではありますが、今回もいつも通り、わたしが直近の注目株をご紹介していきまっす♪

＜エネルギーと防衛：有事の国策テーマ＞

まずは【石炭関連】。政府の石炭火力活用への思惑もあり、石炭販売大手の住石ホールディングス＜1514＞や、製鉄用コークスで国内有数のシェアを誇る日本コークス工業＜3315＞には、安定的な需要と業績期待が寄せられています。また、石炭販売を手掛ける太平洋興発＜8835＞も、エネルギー供給網の維持という文脈でマークしておきたいですね。

続いて、現代の防衛における主役の【ドローン】分野。特に注目したいのは、防衛装備品市場へ参入と米子会社を発表したTerra Drone ＜278A＞です。株価も鮮明な上昇トレンドです。さらに、国産ドローンの先駆者であるACSL＜6232＞、狭小空間の点検ドローンに強みを持つリベラウェア＜218A＞も、インフラ点検から有事の偵察まで、その用途の広さから目が離せません。また、地理情報システム（GIS）を基盤に、災害情報や防衛関連のソリューションを提供するドーン＜2303＞も、安全保障の強化という流れに合致する銘柄です。

次に、地政学リスクが直撃している【肥料関連】。ホルムズ海峡の緊張による物流停滞は、原料の多くを輸入に頼る肥料価格に大きな影響を与えます。国内肥料大手の片倉コープアグリ＜4031＞や、多角経営の中で肥料事業もしっかり手掛ける多木化学＜4025＞、植物成長調整剤や肥料に強みを持つOATアグリオ＜4979＞は、農家の死活問題である「肥料高騰」というテーマで人気化しています。また、燃料販売や肥料などの農業関連資材も扱うイチネンHD＜9619＞も、このサイクルの中でチェックしておきたいところです。

そして、データセンター設備増において、電力安定化の「鍵」である【蓄電池】。制御技術に定評のあるオムロン＜6645＞、大型の電力インフラや産業用蓄電池を手掛ける明電舎＜6508＞、さらには配電盤や電力制御システムで実績のある正興電＜6653＞は、電力網の高度化において欠かせない存在です。加えて、法人向け電力削減サービスを展開するグリムス＜3150＞や、リチウムイオン電池向けセパレータを手掛けるダブル・スコープ＜6619＞も、蓄電池普及の恩恵を受ける銘柄として改めて注目しています。

最後に「おまけ」として…超精密研磨材で世界的な技術を誇るマイポックス＜5381＞は、半導体や電子部品の高度化に伴い、さらなる需要拡大に期待。また、先述したホルムズ海峡封鎖でシンナーなどの化学製品不足で大伸化学＜4629＞も思惑的に物色されていましたのでチェック中です。

はい、本当はもっと、もっと色々とご紹介したいのですが……最後の連載コラムは以上となります。

これまで読んでくださった皆様、本当にありがとうございました。わたしのブログでは、今後も「さなさえのひとり株1GP」として、月毎の注目株のピックアップや値幅計測を続けていきます。株の話はもちろん、日々のちょっとしたネタも（笑）、皆さんと共有していければ嬉しいです。

それでは、場所は変わりますが、またブログでお会いしましょう。皆様の投資ライフが、これからも麗しく、そして実り多きものになりますように！ではでは。Have a nice trade.

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執筆者名：さなさえ

ブログ名：『さなさえの麗しき投資ライフ』《FA》