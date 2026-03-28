*12:23JST 東洋紡：工業用フィルムが収益回復を牽引、PBR0.6倍台で推移するなか次期中計は4月6日発表

東洋紡＜3101＞は、1950年代に紡績で戦後日本の海外進出の先陣を切って以来、16の国と地域にまで拠点を拡大し、フィルム、自動車用資材、環境関連素材、バイオ・医薬など、多くの高機能製品をグローバルに展開してきた。開示セグメントはフィルム、環境・機能材、機能繊維・商事、ライフサイエンス、不動産の5つで構成されている。フィルム事業では包装用と工業用に分かれ、包装用は食品包装材などのパッケージ向け、工業用は液晶テレビ向け偏光子保護フィルムやセラミックコンデンサ用離型フィルムなど電子材料向けが主力となる。フィルム事業の構成としては、工業用が利益の柱となっている。

個別製品ベースでは、リサイクルPET使用フィルムではPETボトルリサイクル樹脂の使用比率を世界最高レベルの約80%まで高めているほか、液晶TVの偏光子保護フィルムのシェア約60％、海水淡水化用の逆浸透膜のサウジアラビアでのシェア約20％（同社想定）となっている。そのほか、LIBセパレータ製造工程でのVOC回収装置ではシェア1位、生化学診断薬用の原料酵素の世界シェアは2位、さらにはメディカルでは人工透析に使う膜も有している。汎用品の数量勝負ではなく、用途特化型の高機能製品群を束ねることで収益機会を広げている。

競争優位の源泉は、複数の事業にまたがって培ってきた素材設計力と製膜・成形などのプロセス技術を、最終用途に合わせて実装できる点にある。包装用フィルムではポリエステル、ナイロン、ポリプロピレンなど多素材を扱い、単一素材依存ではないことが特徴となる一方、工業用フィルムでは電子材料向けの高い品質要求に応えてきた実績が強みとなっている。また、ライフサイエンスのような非フィルム領域でも、膜やバイオ技術など素材企業としてのコア能力が横断的に生きている。こうした技術の幅広さは、東レや三菱ケミカル、旭化成のような大手素材企業と比較される中でも、東洋紡が高シェア商材を持つニッチプレイヤーとして評価されうる背景となる。

業績面では、2026年3月期第3四半期累計の連結業績は、売上高3,075.15億円（前年同期比2.1％減）、営業利益182.73億円（同79.6％増）と大幅営業増益で着地した。これを踏まえ、通期計画を上方修正しており、通期売上高4,300億円（前期比1.9％増）、営業利益240億円（同44.1％増）を見込んでいる。足元の好調を牽引しているのはフィルム事業であり、特に工業用フィルムにおいて液晶テレビ向け偏光子保護フィルムやセラミックコンデンサ用離型フィルムなど電子材料向けが伸びている。包装用フィルムの収益改善も加わっていろ、数量面では全社一律に回復しているわけではないが、製品ごとに強弱が分かれている。通期業績予想の引き上げ要因でも、セラミックコンデンサ用離型フィルムおよび液晶偏光子保護フィルム「コスモシャインSRF」が堅調に推移していることに加え、為替差益の計上が挙げられた。

市場環境をみると、工業用フィルムは、電子材料市場の回復やAI機器、車載電子部品向け需要の拡大、特にセラミックコンデンサ関連はAIサーバーや電装化の進展を背景に中期的な需要拡大が期待される。一方、包装用フィルムは食品包装などを持ちながらも、原材料価格や市況変動の影響を受けやすい。環境・機能材のうち環境ソリューション装置は、EVやリチウムイオン電池製造設備の拡大といったテーマ性を持つが、一定の設備投資サイクルの影響は受けよう。ライフサイエンスは医療・診断といった比較的安定需要に支えられる半面、地域市況や製品ミックスの影響を受ける。複数の成長市場に接点を持つ一方で、各事業の景気感応度や市況感応度が異なるため、ポートフォリオ全体で収益を平準化していく企業となる。

今後の焦点は、4月6日に発表予定の次期中期経営計画にある。2030年に向けては早期に営業利益300億円以上、ROE５%を掲げている。現状の見立てでは、引き続きフィルム事業とライフサイエンス事業が成長ドライバーとなり、環境・機能材が安定収益基盤を担う構図が大きく変わる可能性は高くない。フィルム事業では、グリーンフィルムの拡大やエレクトロニクス分野への新規高機能フィルムの展開、ライフサイエンス事業ではCATAROSEVや生体適合性ポリマーの用途拡大などを目指す。ただ、経費圧縮や、製造現場におけるデータ共有化を通じた業務効率化、生産性向上にも言及しており、次期中計では単なる成長投資だけでなく、コスト構造改革や資本効率改善がより前面に出てくる可能性がある。そのほか、株主還元では総還元性向30％を掲げている一方、PBR0.6倍台で推移するなかでの1倍割れ改善を目指している。

総じて東洋紡は、伝統的な素材企業でありながら、実態としては工業用フィルムを核に電子材料、環境装置、医療材料といった成長領域へ展開するポートフォリオ型の高機能素材メーカーである。短期的には工業用フィルムが収益回復を牽引する構図が続く可能性が大きく、包装用フィルムの黒字化も収益の底上げに寄与しよう。中長期的には、ライフサイエンスの再成長シナリオをどう描くか、環境・機能材をどこまで安定収益基盤として磨けるか、そして次期中計で資本効率改善の動向を注目しておきたい。《FA》