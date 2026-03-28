

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;45166.64;-793.47Nasdaq;20948.35;-459.72CME225;51385;-1495(大証比)

[NY市場データ]

27日のNY市場は続落。ダウ平均は793.47ドル安の45166.64ドル、ナスダックは459.72ポイント安の20948.36で取引を終了した。

原油価格の高止まりや年内の利上げ観測の浮上で、寄り付き後、下落。ミシガン大消費者信頼感指数が年初来の低水準となったため続落した。中盤にかけ、ルビオ国務長官が出席していた主要7カ国（G7）外相会合で記者団に「攻撃終了にはあと2週間から4週間要する」と発言すると、戦争長期化懸念にさらに売られた。終盤にかけて、下げ幅を拡大し、終了。セクター別では、エネルギーが上昇した一方、小売が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1495円安の51385円。ADR市場では、対東証比較（1ドル160.24円換算）で、TDK＜6758＞、ソフトバンクG＜9983＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、全般買売り優勢。《YY》