*02:37JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感が高まったことやレンジ相場突破の思惑を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率

・1カ月物9.27％⇒9.55％（08年＝31.044％）

・3カ月物9.70％⇒9.90％（08年＝31.044％）

・6カ月物9.64％⇒9.79％（08年＝23.92％）

・1年物9.61％⇒9.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.33％⇒＋0.29％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.41％⇒＋0.40％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.41％⇒＋0.40％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.38％⇒＋0.37％（08年10/27＝+10.71％）《KY》