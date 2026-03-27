*23:44JST 【市場反応】米3月ミシガン大学消費者信頼感指は年初来最低、ドル 伸び悩む

米3月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値は 53.3と、速報55.5から下方修正され、予想も下回った。年初来で最低となった。

連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策決定で重要視しているインフレ期待を判断するうえで注視している同指数の1年期待インフレ率確定値は3.8％と、速報3.4％から予想以上に上方修正され、1月来で最高。また、5-10年期待インフレ率確定値は3.2％と、上方修正予想に反し速報値から修正なし。年初来で最低となった。

ドルは伸び悩み。ドル・円は159円87銭の高値圏でもみ合った。ユーロ・ドルは1.1502ドルの安値から1.1530ドルまで反発。ポンド・ドルは1.3272ドルの安値から1.3114ドルまで反発した。

【経済指標】

・米・3月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値： 53.3（予想：54.0、速報：55.5）

・米・3月ミシガン大学1年期待インフレ率確定値：3.8％（予想：3.6％、速報：3.4％）

・米・3月ミシガン大学5-10年期待インフレ率確定値：3.2％（予想：3.5％、速報：3.2％）《KY》