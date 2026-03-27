*16:40JST 3月27日本国債市場：債券先物は130円06銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付130円63銭 高値130円67銭 安値130円03銭 引け130円06銭

2年 1.363％

5年 1.805％

10年 2.365％

20年 3.243％



27日の債券先物6月限は130円63銭で取引を開始し、130円06銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.98％、10年債は4.43％、30年債は4.96％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は3.07％、英国債は4.97％、オーストラリア10年債は5.09％、NZ10年債は4.76％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 英・2月小売売上高（予想：前月比：－0.7％、1月：＋1.8％）

・23：00 米・3月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値（速報値：55.5）



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