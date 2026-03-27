*16:09JST フコク：ワイパーブレードラバーで世界シェアトップ、PBR0.67倍台かつ配当利回り4％超え

フコク＜5185＞は、独立系のゴム部品メーカーとして確固たる地位を築いている企業である。1953年の創業以来、「Yes, We Do!」の精神のもと、自動車部品を中心にグローバルニッチトップ戦略を展開してきた。事業セグメントは、機能品（2025年3月期売上高構成比45％）、防振（同43％）、金属加工（同6％）、ホース（同5％）、ライフサイエンス（同1％）の5つのセグメントを軸に事業展開している。主力の機能品事業では、ワイパーブレードラバーで国内シェア約90％以上、グローバルシェア約50％という圧倒的な市場支配力を有している。また、防振事業ではエンジンマウントや建設機械用のビスカスマウント（国内シェア70％）、ライフサイエンス事業の細胞培養バッグ（国内シェア35％）などを提供している。生産拠点は日本国内のみならず、ASEAN、インド、中国、欧米など世界各地に広がり、地産地消の体制を整えている。前期時点の地域別売上高は日本国内43％、ASEAN＆インド20％、欧米17％、中国11％、韓国9％を占めており、2020年版経済産業省のグローバルニッチトップ企業100選に選出されている。

同社の強みは、第一に、材料の開発・配合から設計、金型製作、量産までを一貫して行う「ソリューションビジネス」を展開している点にある。これにより、顧客のニーズに合わせた最適な材料設計と高精度な製品提供が可能となり、競合他社に対する決定的な差別化要因となっている。第二に、ワイパーブレードラバーにおける世界首位級の圧倒的な市場シェアとブランド力である。長年培った高度なゴム加工技術により、極めて高い品質と信頼性を実現しており、世界中の主要な自動車メーカーから厚い信頼を獲得している。ソリューションビジネス展開していることから中国における新規の拡販も進めている。第三に、次世代モビリティへの高い適応力と事業の将来性である。電気自動車化が進展してもワイパーの需要は消失せず、むしろバッテリー周辺の放熱部材など、EV化に伴う新たな高付加価値製品の需要を取り込む成長余力を備えている。

直近の業績について、2026年3月期第3四半期累計の売上高は66,917百万円（前年同期比0.2％増）、営業利益は2,621百万円（同29.3％減）で着地した。機能品事業で放熱ギャップフィラーなどの新製品拡販が堅調であった一方で、防振事業の受注伸び悩みや、金属加工事業での採算向上に向けた事業再編の影響があった。ライフサイエンス事業はバイオ関連製品の受注が堅調に推移した。売上高が伸び悩む中で、生産性向上や合理化、変動対応等の取り組みを進めたものの、原材料費や労務費等の上昇分を吸収出来なかったようだ。

併せて、業績予想の下方修正を発表しており、2026年3月期の通期見通しについては、売上高88,000百万円（前期比1.8％減）は据え置き、営業利益は3,700百万円（同21.6％減、従来計画5,000百万円）に引き下げた。国内における原材料費の高止まりや労務費の上昇等を、生産性の向上、合理化、売価反映等によって吸収するように努めていたが、進捗が十分でなく損益に影響を与える状況となったようだ。ただ、売上高は、中国やアセアンにおける日系自動車メーカーの販売低迷や、国内における一部製品の受注減少等の影響を受けているが、韓国におけるEV関連製品の受注が堅調に推移していることや、インド連結子会社の決算期変更により、概ね計画通りと見込んでいる。

今後の成長見通しについて、「新中期経営計画2026」では、2026年度に売上高1,200億円、営業利益率8.0％、ROE12％という目標を掲げており、既存事業の強化と新領域の拡大を両輪で進めている。その先の2030年度には売上高1,500億円を掲げている。成長ドライバーの一つは、市場におけるテクニカルセンターの機能強化を通じた中資系自動車メーカーへの拡販であり、2030年にはワイパーのグローバルシェアを65％まで引き上げる方針である。また、インド市場においても現地R&D機能の設置や生産体制の強化を進めており、市場の成長速度を上回るペースでの拡大が期待される。さらに、日本の実績をASEANへ拡大しており、インドネシアでは参入障壁の高い鉄道関連部品を受注。インドネシア国産鉄道の車両の国産化率向上に貢献しており、今後もASEANでの拡販を図っていく。そのほか、成長事業として、ライフサイエンス分野では迅速微生物検査キットや細胞培養関連製品の量産体制を確立するなど、非自動車領域での収益の柱を育成している。これら高付加価値製品の比率向上により、長期的な収益基盤の飛躍的な向上が見込まれている。既存ビジネス強化、新規ビジネス創出のための戦略実行に伴い、3年間で総額210億円の投資計画についても、環境変化に合わせ生産強化に重心を移しつつ、着実に進めている。

中計策定時からの環境変化では、約1年半の間にBEV化の成⾧速度見込みが減速している。ただ、中⾧期な成⾧路線は維持の見通でし、BEV化関連製品の開発は着実に進めつつ、地域によっては、内燃機関部品は当面需要継続と見込み、確実に対応していくようだ。電動化シフトの動向を把握し、地域差にも柔軟に対応していく方針である。

株主還元については、連結配当性向30％を目安とした安定的な配当の継続を基本方針として掲げている。加えて、1株当たり年間20円を配当の下限と設定しており、株主還元に積極的である。2026年3月期の年間配当金は、前期の75円から10円増配となる85円を計画しており、安定的な収益成長を背景に還元額も着実に増加傾向にある。直近のPBRは0.67倍と1倍を割り込んでおり、会社側もROE改善や対話強化を通じて早期の1倍超えを目指している。

総じて、同社はゴム加工技術を核とした圧倒的な世界シェアを基盤に、自動車産業の構造変化をチャンスに変える強固な経営体質を有している。足元のコスト増を吸収する合理化策の進展や、EV化に伴う新製品の拡販、さらには成長市場であるインドや中国での戦略的な事業展開など、将来の成長に向けた布石は着実に打たれている。株主還元に対する前向きな姿勢も考慮すれば、現在の割安な株価水準からの見直し買いが期待できる状況にある。グローバルニッチトップとして確固たる地位を築きながら、ライフサイエンス事業の推進や、新たな事業領域への挑戦を続け、中長期的な成長を見込むことができる同社の今後の躍進に期待したい。《FA》