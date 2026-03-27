*15:54JST プリモグローバルHD---「ラザール ダイヤモンド ブティッククオーツ心斎橋店」4月25日移転リニューアルオープン

プリモグローバルホールディングス＜367A＞は25日、「ラザール ダイヤモンド ブティッククオーツ心斎橋店」が、大阪心斎橋の大型複合施設「クオーツ心斎橋」3階に移転し、4月25日(土)にリニューアルオープンすることを発表した。

新店舗は、大阪メトロ「心斎橋」駅に直結し、ショッピングエリアとして便利な場所に開設される。店舗内では、世界で最も美しいダイヤモンドと称される「ラザール ダイヤモンド」を取り扱い、その品質や信頼性を象徴する新しいデザインが施される。

移転オープンを記念して、「GRAND OPENING FAIR」が開催され、ジュエリー購入者には特別なプレゼントが提供される。心斎橋の新しいランドマークとなるこの店舗は、「ラザール ダイヤモンド」の伝統と品質を引き継ぎながら、時代のトレンドを反映した魅力的なショッピング体験を提供する。《KM》