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ヤーマンなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜6073＞ ;アサンテ;397%;52400;0.15;1584;4 ＜6630＞ ;ヤーマン;265%;180200;0.67;706;-5 ＜6078＞ ;バリューＨＲ;244%;66700;0.40;1450;9 ＜9039＞ ;サカイ引越;220%;370600;0.07;2786;6 ＜9828＞ ;ゲンキGDC;210%;100500;1.48;2946;-11 ＜3178＞ ;チムニー;205%;60800;0.29;1317;-14 ＜3996＞ ;サインポスト;202%;65100;3.29;219;-2 ＜9405＞ ;朝日放送HD;188%;202100;0.37;919;17 ＜6045＞ ;レントラックス;186%;45000;1.24;1674;-28 ＜9663＞ ;ナガワ;163%;33800;0.13;6170;-30 ＜7035＞ ;ａｎｆａｃ;155%;21900;8.54;215;-1 ＜7475＞ ;アルビス;154%;59900;0.15;2615;0 ＜3992＞ ;ニーズウェル;148%;221500;0.51;520;-3 ＜9347＞ ;日本管財ＨＤ;138%;328000;0.04;2865;4 ＜4218＞ ;ニチバン;131%;30000;0.16;1922;11 ＜3692＞ ;FFRI;127%;112800;1.79;6520;-280 ＜8153＞ ;モスフード;112%;445900;0.05;4320;30 ＜2378＞ ;ルネサンス;112%;74400;0.20;1135;5 ＜3679＞ ;じげん;107%;361600;0.48;420;2 ＜9044＞ ;南海電鉄;105%;748400;0.17;3109;31
[コメント]ヤーマン＜6630＞は信用倍率0.67倍と1倍を下回って売り長となっている。《FA》
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