*15:05JST システム ディ---株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更 ならびに配当予想の修正（増配）

システム ディ＜3804＞は25日開催の取締役会で、株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに配当予想の修正（増配）を行うことを決議した。

株式分割は、同社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家がより投資しやすい環境を整えるとともに、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としている。2026年4月30日（木）を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式1株につき、3株の割合をもって分割する。株式分割前の発行済株式総数は6,498,000株、株式分割により増加する株式数は12,996,000株、株式分割後の発行済株式総数は19,494,000株、株式分割後の発行可能株式総数は48,000,000株となる。株式分割の効力発生日は2026年5月1日（金）。なお、今回の株式分割に際して、資本金の額に変更はない。

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2026年5月1日（金）をもって同社定款第6条に定める発行可能株式総数を16,000,000株から48,000,000株に変更する。

今回の株式分割に伴い、2025年12月15日に公表した2026年10月期の期末配当予想額を修正する。株式分割前1株あたり予想配当金に換算すると前回予想32.00円から修正後33.00円となり、実質1円の増配の予想となる。《KM》