*15:04JST システム ディ---Campus Planに旅費精算機能、乗換案内Bizと連携

システム ディ＜3804＞は26日、学校事務トータルシステム「Campus Plan」の財務シリーズに「旅費精算機能」をリリースし、ジョルダン（所在地：東京都新宿区）の法人向けサービス「乗換案内Biz」と連携可能なオプションとして2026年4月より提供開始すると発表した。

「Campus Plan」利用者から、交通費や宿泊費等の旅費精算をシステム上で一元的に行いたいとの要望が多く寄せられていたことを受け、財務シリーズの予算執行サブシステムに同機能を実装した。これにより、出張申請や立替精算をシステム上で完結でき、業務効率化、内部統制強化、ペーパーレス化を実現する。

また、旅費精算において最新かつ正確な経路・運賃情報の参照が不可欠であることから、「乗換案内Biz」と連携した。最適な経路検索結果をもとに交通費を自動で申請内容へ反映できるほか、定期区間を考慮した運賃計算や、検索した経路をそのまま精算申請することが可能となる。《KM》