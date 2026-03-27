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出来高変化率ランキング（14時台）～日本コークス、ドイツ債Hなどがランクイン

2026年3月27日 15:03

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記事提供元：フィスコ

*15:03JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日本コークス、ドイツ債Hなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月27日　14:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2857＞ ドイツ債H　　　　 480410 　6761.26　 396.91% -0.0054%
＜3137＞ ファンデリー　　　　2551100 　20961.44　 349.29% 0.2444%
＜2555＞ 東証REIT　　　　267300 　24826.94　 308.04% -0.002%
＜6072＞ 地盤ネットH　　　　10712100 　925335.38　 304.16% 0.1173%
＜3315＞ 日本コークス　　　　43526900 　635578.5　 265.32% 0.1454%
＜8835＞ 太平発　　　　　　　2401200 　238196.12　 257.94% 0.1373%
＜7774＞ J・TEC　　　　　1060100 　86548.78　 236.32% -0.0707%
＜8522＞ 名銀　　　　　　　　843500 　759627　 223.17% 0.1215%
＜2108＞ 甜菜糖　　　　　　　193600 　117435.1　 216.86% 0.007%
＜2648＞ NF米債7H　　　　99277 　48807.075　 200.15% -0.0037%
＜9052＞ 山陽電　　　　　　　175100 　69246.62　 182.7% 0.0024%
＜6820＞ アイコム　　　　　　122600 　75396.98　 182.43% -0.0043%
＜6803＞ ティアック　　　　　1794000 　41410.36　 180.07% 0.0454%
＜6580＞ ライトアップ　　　　1162200 　185625.34　 172% 0.0216%
＜3939＞ カナミックN　　　　520400 　69424.66　 169.9% 0.0198%
＜6836＞ プラットホーム　　　1586200 　330796.96　 167.34% 0.0343%
＜3221＞ ヨシックスHD　　　141600 　116050.4　 151.74% -0.0044%
＜2922＞ なとり　　　　　　　116900 　61302.82　 144.94% 0.0025%
＜1595＞ NZAMJリート　　258408 　113705.269　 144.5% -0.001%
＜7375＞ リファインバス　　　1512000 　660165.74　 141.02% -0.0944%
<1711> SDSHD　　　　　492100 　54920.46　 139.93% 0.0369%
<2972> サンケイRE　　　　4325 　169451.44　 134.98% -0.0047%
<7148> FPG　　　　　　　2652800 　1619408.14　 134.95% -0.0784%
<8609> 岡三　　　　　　　　1228900 　332504.54　 134.92% 0.0426%
<3232> 三交GHD　　　　　618900 　97461.68　 128.67% 0.0088%
<8334> 群馬銀　　　　　　　3243100 　2365277　 128.09% 0.0753%
<4031> 片倉コープ　　　　　1255800 　508560.34　 127.51% 0.0736%
<8137> サンワテクノス　　　191600 　190746.3　 126.63% -0.0015%
<2656> ベクターHD　　　　2465700 　190853.08　 123.13% 0%
<2012> iS米債03　　　　697740 　81836.64　 123.12% 0.0004%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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