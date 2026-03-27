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出来高変化率ランキング（14時台）～日本コークス、ドイツ債Hなどがランクイン
*15:03JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日本コークス、ドイツ債Hなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月27日 14:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2857＞ ドイツ債H 480410 6761.26 396.91% -0.0054%
＜3137＞ ファンデリー 2551100 20961.44 349.29% 0.2444%
＜2555＞ 東証REIT 267300 24826.94 308.04% -0.002%
＜6072＞ 地盤ネットH 10712100 925335.38 304.16% 0.1173%
＜3315＞ 日本コークス 43526900 635578.5 265.32% 0.1454%
＜8835＞ 太平発 2401200 238196.12 257.94% 0.1373%
＜7774＞ J・TEC 1060100 86548.78 236.32% -0.0707%
＜8522＞ 名銀 843500 759627 223.17% 0.1215%
＜2108＞ 甜菜糖 193600 117435.1 216.86% 0.007%
＜2648＞ NF米債7H 99277 48807.075 200.15% -0.0037%
＜9052＞ 山陽電 175100 69246.62 182.7% 0.0024%
＜6820＞ アイコム 122600 75396.98 182.43% -0.0043%
＜6803＞ ティアック 1794000 41410.36 180.07% 0.0454%
＜6580＞ ライトアップ 1162200 185625.34 172% 0.0216%
＜3939＞ カナミックN 520400 69424.66 169.9% 0.0198%
＜6836＞ プラットホーム 1586200 330796.96 167.34% 0.0343%
＜3221＞ ヨシックスHD 141600 116050.4 151.74% -0.0044%
＜2922＞ なとり 116900 61302.82 144.94% 0.0025%
＜1595＞ NZAMJリート 258408 113705.269 144.5% -0.001%
＜7375＞ リファインバス 1512000 660165.74 141.02% -0.0944%
<1711> SDSHD 492100 54920.46 139.93% 0.0369%
<2972> サンケイRE 4325 169451.44 134.98% -0.0047%
<7148> FPG 2652800 1619408.14 134.95% -0.0784%
<8609> 岡三 1228900 332504.54 134.92% 0.0426%
<3232> 三交GHD 618900 97461.68 128.67% 0.0088%
<8334> 群馬銀 3243100 2365277 128.09% 0.0753%
<4031> 片倉コープ 1255800 508560.34 127.51% 0.0736%
<8137> サンワテクノス 191600 190746.3 126.63% -0.0015%
<2656> ベクターHD 2465700 190853.08 123.13% 0%
<2012> iS米債03 697740 81836.64 123.12% 0.0004%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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