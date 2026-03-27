*14:26JST クリーク・アンド・リバー社---連結業績予想および配当予想を修正

クリーク・アンド・リバー社＜4763＞は26日、2026年2月期の連結業績予想および配当予想の修正を発表した。

売上高は613.00億円（前回予想比2.2％増）、営業利益は49.00億円（同0.2％減）、経常利益は48.80億円（同0.2％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は41.00億円（同28.1％増）に修正した。

主要なクリエイティブ分野（日本）および医療分野を中心に業績が順調に推移したほか、2025年3月に連結子会社化したT&Wオフィス（本社：東京都豊島区）を持株会社とする高橋書店グループ（本社：東京都豊島区）5社の業績が好調に推移したことにより、売上高は期初予想を上回る見通しとなった。一方、ゲーム分野における将来成長に向けたクリエイティブスタジオ機能の増床・拡張を前倒しで進めたことにより先行費用が発生し、営業利益および経常利益は期初予想を若干下回る見通しとなったが、親会社株主に帰属する当期純利益については、高橋書店グループ株式取得時に計上した税金費用の減少に加え、連結子会社コネクトアラウンドにおいて経済産業省 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金の交付決定を受け特別利益を計上したことにより、期初予想を大幅に上回る見通しとなった。

配当予想は期末配当を45.00円から50.00円へ修正した。《NH》