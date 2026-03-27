*13:57JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ティアック、なとりなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [3月27日 13:16 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2857＞ ドイツ債H 480340 6761.26 396.91% -0.0051%

＜3137＞ ファンデリー 2477500 20961.44 347.96% 0.2577%

＜2555＞ 東証REIT 267160 24826.94 308.00% -0.002%

＜6072＞ 地盤ネットH 6752500 925335.38 260.13% 0.0713%

＜3315＞ 日本コークス 39803500 635578.5 256.31% 0.1727%

＜8835＞ 太平発 2086000 238196.12 243.87% 0.2045%

＜7774＞ J・TEC 978200 86548.78 227.58% -0.0694%

＜2108＞ 甜菜糖 190700 117435.1 215.09% 0.0081%

＜2648＞ NF米債7H 99276 48807.075 200.15% -0.0037%

＜9052＞ 山陽電 172400 69246.62 180.79% 0.0024%

＜6820＞ アイコム 119600 75396.98 179.37% -0.0006%

＜6803＞ ティアック 1715500 41410.36 174.58% 0.0636%

＜3939＞ カナミックN 499000 69424.66 164.61% 0.0138%

＜6580＞ ライトアップ 1053000 185625.34 159.39% 0.017%

＜6836＞ プラットホーム 1478400 330796.96 159.10% 0.0631%

＜3221＞ ヨシックスHD 130300 116050.4 141.40% 0.0014%

＜1595＞ NZAMJリート 251860 113705.269 141.29% -0.001%

＜2922＞ なとり 111800 61302.82 139.35% 0.0035%

＜1711＞ SDSHD 466900 54920.46 133.38% 0.0402%

＜7375＞ リファインバス 1371400 660165.74 130.05% -0.054%

<2972> サンケイRE 4098 169451.44 128.30% -0.0039%

<3232> 三交GHD 608000 97461.68 126.45% 0.0088%

<8137> サンワテクノス 186100 190746.3 123.04% 0%

<2012> iS米債03 696670 81836.64 122.93% 0.0004%

<7148> FPG 2403900 1619408.14 122.89% -0.0789%

<8609> 岡三 1107300 332504.54 121.72% 0.0357%

<7554> 幸楽苑 367000 134771.38 117.73% 0.0142%

<1487> 上米債HE 17434 57305.52 117.45% -0.0048%

<2656> ベクターHD 2344600 190853.08 117.37% -0.0055%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》