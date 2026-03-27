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出来高変化率ランキング（13時台）～ティアック、なとりなどがランクイン

2026年3月27日 13:57

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記事提供元：フィスコ

*13:57JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ティアック、なとりなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月27日　13:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2857＞ ドイツ債H　　　　 　480340 　6761.26　 396.91% -0.0051%
＜3137＞ ファンデリー　　　 　2477500 　20961.44　 347.96% 0.2577%
＜2555＞ 東証REIT　　　 　267160 　24826.94　 308.00% -0.002%
＜6072＞ 地盤ネットH　　　 　6752500 　925335.38　 260.13% 0.0713%
＜3315＞ 日本コークス　　　 　39803500 　635578.5　 256.31% 0.1727%
＜8835＞ 太平発　　　　　　 　2086000 　238196.12　 243.87% 0.2045%
＜7774＞ J・TEC　　　　 　978200 　86548.78　 227.58% -0.0694%
＜2108＞ 甜菜糖　　　　　　 　190700 　117435.1　 215.09% 0.0081%
＜2648＞ NF米債7H　　　 　99276 　48807.075　 200.15% -0.0037%
＜9052＞ 山陽電　　　　　　 　172400 　69246.62　 180.79% 0.0024%
＜6820＞ アイコム　　　　　 　119600 　75396.98　 179.37% -0.0006%
＜6803＞ ティアック　　　　 　1715500 　41410.36　 174.58% 0.0636%
＜3939＞ カナミックN　　　 　499000 　69424.66　 164.61% 0.0138%
＜6580＞ ライトアップ　　　 　1053000 　185625.34　 159.39% 0.017%
＜6836＞ プラットホーム　　 　1478400 　330796.96　 159.10% 0.0631%
＜3221＞ ヨシックスHD　　 　130300 　116050.4　 141.40% 0.0014%
＜1595＞ NZAMJリート　 　251860 　113705.269　 141.29% -0.001%
＜2922＞ なとり　　　　　　 　111800 　61302.82　 139.35% 0.0035%
＜1711＞ SDSHD　　　　 　466900 　54920.46　 133.38% 0.0402%
＜7375＞ リファインバス　　 　1371400 　660165.74　 130.05% -0.054%
<2972> サンケイRE　　　 　4098 　169451.44　 128.30% -0.0039%
<3232> 三交GHD　　　　 　608000 　97461.68　 126.45% 0.0088%
<8137> サンワテクノス　　 　186100 　190746.3　 123.04% 0%
<2012> iS米債03　　　 　696670 　81836.64　 122.93% 0.0004%
<7148> FPG　　　　　　 　2403900 　1619408.14　 122.89% -0.0789%
<8609> 岡三　　　　　　　 　1107300 　332504.54　 121.72% 0.0357%
<7554> 幸楽苑　　　　　　 　367000 　134771.38　 117.73% 0.0142%
<1487> 上米債HE　　　　 　17434 　57305.52　 117.45% -0.0048%
<2656> ベクターHD　　　 　2344600 　190853.08　 117.37% -0.0055%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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