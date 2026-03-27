*12:57JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続落、アドバンテストが1銘柄で約233円分押し下げ

27日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり129銘柄、値下がり95銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は続落。458.32円安の53145.33円（出来高概算10億5426万株）で前場の取引を終えている。

前日26日の米国株式市場は大幅反落。ダウ平均は469.38ドル安の45960.11ドル、ナスダックは521.75ポイント安の21408.08で取引を終了した。イランがトランプ政権の提案を拒否したとの報道で停戦期待が後退、原油価格が再び上昇し、寄り付き後、下落。トランプ大統領の閣議での発言を受け、対イラン攻撃激化を警戒し下落した。金利の上昇でハイテクが売られ、相場をさらに押し下げ。終盤にかけ下げ幅を拡大した。

米株式市場の動向を横目に、27日の日経平均は364.06円安の53239.59円と続落して取引を開始した。朝方に下げ幅を広げる動きが広がったが、52600円付近で反転する動きを見せた。ただ、積極的に買い進む動きは限定的で、マイナス圏での軟調推移が続いた。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことや米長期金利が上昇するなか、値がさの半導体関連株が軟調に推移した。また、週末の中東情勢への警戒感が強く、投資家心理を慎重にさせた可能性もあろう。

個別では、ソフトバンクグループ＜9984＞、ファーストリテイリング＜9983＞、コナミグループ＜9766＞、リクルートホールディングス＜6098＞、テルモ＜4543＞、オリンパス＜7733＞、大塚ホールディングス＜4578＞、アステラス製薬＜4503＞、任天堂＜7974＞、KDDI＜9433＞、資生堂＜4911＞、三井物産＜8031＞、三菱商事＜8058＞、セコム＜9735＞、トヨタ自動車＜7203＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテスト＜6857＞、東京エレクトロン＜8035＞、ディスコ＜6146＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、住友電気工業<5802>、ダイキン工業<6367>、ファナック<6954>、SMC<6273>、信越化学工業<4063>、HOYA<7741>、TDK<6762>、荏原製作所<6361>、古河電気工業<5801>、SCREENホールディングス<7735>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、電気機器、機械などが下落した一方で、情報・通信業、鉱業、電気・ガス業などが上昇した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約233円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ダイキン<6367>、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、ファナック<6954>、信越化<4063>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約96円押し上げた。同2位はコナミG＜9766＞となり、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、テルモ＜4543＞、オリンパス＜7733＞、KDDI＜9433＞などがつづいた。

*11:30現在

日経平均株価 53145.33(-458.32)

値上がり銘柄数 129(寄与度+291.02)

値下がり銘柄数 95(寄与度-749.34)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 3942 120 96.27

＜9766＞ コナミG 19695 375 12.53

＜9983＞ ファーストリテ 62010 140 11.23

＜6098＞ リクルートHD 6499 100 10.03

＜4543＞ テルモ 2125.5 31.5 8.42

＜7733＞ オリンパス 1495 63 8.42

＜9433＞ KDDI 2730 20 8.02

＜4578＞ 大塚HD 11325 235 7.86

＜7974＞ 任天堂 9202 212 7.09

＜4503＞ アステラス製薬 2571.5 36.5 6.10

＜4911＞ 資生堂 3206 181 6.05

＜8031＞ 三井物産 6466 76 5.08

<4385> メルカリ 3713 131 4.38

＜9735＞ セコム 5968 59 3.94

<7267> ホンダ 1338.5 18.5 3.71

<4568> 第一三共 2910 35.5 3.56

＜7203＞ トヨタ自動車 3408 20 3.34

<4507> 塩野義製薬 3490 33 3.31

<4704> トレンドマイクロ 5314 97 3.24

<4452> 花王 6126 96 3.21

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 22090 -875 -233.98

＜8035＞ 東エレク 38970 -1560 -156.43

<6367> ダイキン工業 19330 -1180 -39.44

＜5803＞ フジクラ 26980 -1135 -37.94

＜4062＞ イビデン 8077 -383 -25.60

<6954> ファナック 5703 -137 -22.90

<4063> 信越化 6158 -133 -22.23

<5802> 住友電気工業 9271 -614 -20.52

<7741> HOYA 27075 -1015 -16.96

＜6146＞ ディスコ 65170 -2320 -15.51

<6273> SMC 61870 -2860 -9.56

<6361> 荏原製作所 4378 -264 -8.82

<5801> 古河電気工業 29605 -2605 -8.71

<6762> TDK 2080.5 -16 -8.02

<7735> SCREEN 18980 -575 -7.69

<8830> 住友不動産 4481 -106 -7.09

<6503> 三菱電機 5270 -186 -6.22

<8015> 豊田通商 6153 -62 -6.22

<6506> 安川電機 4248 -168 -5.62

<6841> 横河電機 5004 -160 -5.35《AK》