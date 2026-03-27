*10:47JST FCE---『７つの習慣』『まんがでわかる７つの習慣1』に「習慣を贈る」30周年ギフトカード帯を装着し全国展開

FCE＜9564＞は25日、『まんがでわかる７つの習慣1』の紙版を発売し、電子書籍・紙・店頭を連動させた『７つの習慣』日本語版出版30周年記念キャンペーン第2弾を展開すると発表した。

同書は2026年02月27日より電子書籍配信を開始している。今回の施策では、原典『７つの習慣』および『まんがでわかる７つの習慣1』に、手書きメッセージを書き込める「習慣を贈る」30周年ギフトカード帯を装着し、全国の書店で記念版として展開する。同帯は、購入者が知人・友人・家族・部下、または自身へメッセージを添えて贈ることができる仕様となっている。

また、全国の大型書店を中心に特設コーナーを設置し、両書籍および関連書籍を集めた売場を展開する。新生活シーズンを迎える3月末から展開し、新入学生や新社会人を中心とした10代後半から20代、および人生の節目を迎える層へのギフト需要を想定している。《AK》