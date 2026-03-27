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出来高変化率ランキング（10時台）～シンカ、ファンデリーなどがランクイン
*10:34JST 出来高変化率ランキング（10時台）～シンカ、ファンデリーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月27日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2857＞ ドイツ債H 480200 6761.26 396.91% -0.0051%
＜3137＞ ファンデリー 1856300 20961.44 332.84% 0.2933%
＜6072＞ 地盤ネットH 4939000 925335.38 227.76% 0.0065%
＜8835＞ 太平発 1489300 238196.12 205.58% 0.1828%
＜2648＞ NF米債7H 99136 48807.075 199.98% -0.0034%
＜3315＞ 日本コークス 21548600 635578.5 184.19% 0.1363%
＜7774＞ J・TEC 640600 86548.78 177.93% -0.0654%
＜9052＞ 山陽電 156200 69246.62 168.6% 0%
＜3939＞ カナミックN 468400 69424.66 156.67% 0.0019%
＜6803＞ ティアック 1386600 41410.36 148.01% 0.0454%
＜6836＞ プラットホーム 1203200 330796.96 134.18% 0.0714%
＜2108＞ 甜菜糖 97000 117435.1 131.1% 0.0093%
＜6580＞ ライトアップ 827800 185625.34 129.2% -0.0125%
＜6820＞ アイコム 71200 75396.98 115.05% -0.0101%
＜4241＞ アテクト 71600 19208.16 108.13% -0.0113%
＜7375＞ リファインバス 1105800 660165.74 105.33% -0.0374%
＜2922＞ なとり 81800 61302.82 100.96% -0.0045%
＜7317＞ 松屋R＆D 103600 45392.76 97.43% 0.0009%
＜1487＞ 上米債HE 14414 57305.52 94.43% -0.0048%
＜2972＞ サンケイRE 3060 169451.44 92.83% -0.0015%
<2555> 東証REIT 36620 24826.94 89.12% -0.0017%
<3221> ヨシックスHD 83400 116050.4 87.06% -0.0044%
<381A> iF米債35 183076 172596.832 84.56% -0.0004%
<2620> iS米債13 777810 157771.571 83.94% 0.0005%
<356A> GXSPC100 12630 6276.543 80.35% -0.0112%
<7554> 幸楽苑 263700 134771.38 78.2% 0.0008%
<4031> 片倉コープ 790100 508560.34 72.95% 0.126%
<7148> FPG 1567500 1619408.14 72.84% -0.0795%
<6294> オカダアイヨン 60600 67152.7 66.75% -0.0034%
<149A> シンカ 496100 331211.92 62.04% 0.2305%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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