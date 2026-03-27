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出来高変化率ランキング（10時台）～シンカ、ファンデリーなどがランクイン

2026年3月27日 10:34

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記事提供元：フィスコ

*10:34JST 出来高変化率ランキング（10時台）～シンカ、ファンデリーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月27日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2857＞ ドイツ債H　　　　 480200 　6761.26　 396.91% -0.0051%
＜3137＞ ファンデリー　　　　1856300 　20961.44　 332.84% 0.2933%
＜6072＞ 地盤ネットH　　　　4939000 　925335.38　 227.76% 0.0065%
＜8835＞ 太平発　　　　　　　1489300 　238196.12　 205.58% 0.1828%
＜2648＞ NF米債7H　　　　99136 　48807.075　 199.98% -0.0034%
＜3315＞ 日本コークス　　　　21548600 　635578.5　 184.19% 0.1363%
＜7774＞ J・TEC　　　　　640600 　86548.78　 177.93% -0.0654%
＜9052＞ 山陽電　　　　　　　156200 　69246.62　 168.6% 0%
＜3939＞ カナミックN　　　　468400 　69424.66　 156.67% 0.0019%
＜6803＞ ティアック　　　　　1386600 　41410.36　 148.01% 0.0454%
＜6836＞ プラットホーム　　　1203200 　330796.96　 134.18% 0.0714%
＜2108＞ 甜菜糖　　　　　　　97000 　117435.1　 131.1% 0.0093%
＜6580＞ ライトアップ　　　　827800 　185625.34　 129.2% -0.0125%
＜6820＞ アイコム　　　　　　71200 　75396.98　 115.05% -0.0101%
＜4241＞ アテクト　　　　　　71600 　19208.16　 108.13% -0.0113%
＜7375＞ リファインバス　　　1105800 　660165.74　 105.33% -0.0374%
＜2922＞ なとり　　　　　　　81800 　61302.82　 100.96% -0.0045%
＜7317＞ 松屋R＆D　　　　　103600 　45392.76　 97.43% 0.0009%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　14414 　57305.52　 94.43% -0.0048%
＜2972＞ サンケイRE　　　　3060 　169451.44　 92.83% -0.0015%
<2555> 東証REIT　　　　36620 　24826.94　 89.12% -0.0017%
<3221> ヨシックスHD　　　83400 　116050.4　 87.06% -0.0044%
<381A> iF米債35　　　　183076 　172596.832　 84.56% -0.0004%
<2620> iS米債13　　　　777810 　157771.571　 83.94% 0.0005%
<356A> GXSPC100　　12630 　6276.543　 80.35% -0.0112%
<7554> 幸楽苑　　　　　　　263700 　134771.38　 78.2% 0.0008%
<4031> 片倉コープ　　　　　790100 　508560.34　 72.95% 0.126%
<7148> FPG　　　　　　　1567500 　1619408.14　 72.84% -0.0795%
<6294> オカダアイヨン　　　60600 　67152.7　 66.75% -0.0034%
<149A> シンカ　　　　　　　496100 　331211.92　 62.04% 0.2305%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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