*10:04JST 出来高変化率ランキング（9時台）～FPG、ファンデリーなどがランクイン

FPG＜7148＞がランクイン（9時41分時点）。急落。前日取引終了後に、26年9月期業績

予想を下方修正した。営業利益は231億円（前期比8.9％減）予想。前回予想から2

3％ほど引き下げた。国内不動産ファンド事業が昨年12月に公表された「令和8年度

税制改正大綱」の影響で前回発表予想を下回る見通し。年間配当は92.70円とした。

前回予想は125.40円、前期は130.40円だった。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月27日 9:41 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2857＞ ドイツ債H 480200 6761.26 396.91% -0.0051%

＜3137＞ ファンデリー 1453100 20961.44 316.31% 0.32%

＜6072＞ 地盤ネットH 4263700 925335.38 211.2% -0.0112%

＜2648＞ NF米債7H 99086 48807.075 199.92% -0.0034%

＜8835＞ 太平発 1217200 238196.12 181.01% 0.2193%

＜9052＞ 山陽電 149900 69246.62 163.49% 0.0014%

＜7774＞ J・TEC 548400 86548.78 159.28% -0.0694%

＜3939＞ カナミックN 463000 69424.66 155.22% 0.0059%

＜6803＞ ティアック 1313300 41410.36 141.31% 0.0363%

＜2108＞ 甜菜糖 95400 117435.1 128.98% 0.0128%

＜3315＞ 日本コークス 13896100 635578.5 128.6% 0.1%

＜6836＞ プラットホーム 1028000 330796.96 115.54% 0.0306%

＜6820＞ アイコム 69800 75396.98 112.63% -0.0087%

＜4241＞ アテクト 70600 19208.16 106.44% -0.0184%

＜6580＞ ライトアップ 677900 185625.34 105.02% 0.0022%

＜2922＞ なとり 80000 61302.82 98.3% -0.004%

＜7317＞ 松屋R＆D 101600 45392.76 95.11% 0.0018%

＜1487＞ 上米債HE 14413 57305.52 94.42% -0.0053%

＜2972＞ サンケイRE 2908 169451.44 86.83% -0.0023%

<2620> iS米債13 777760 157771.571 83.93% 0.0008%

<7375> リファインバス 903200 660165.74 82.53% 0.0165%

<3221> ヨシックスHD 76500 116050.4 77.14% 0.0014%

<7554> 幸楽苑 253000 134771.38 73.48% -0.0016%

<6294> オカダアイヨン 58000 67152.7 61.92% -0.0008%

<2524> NZAM TPX 53980 87391.412 57.81% -0.0054%

<8158> ソーダニッカ 172000 107319.46 57.15% -0.0064%

<8137> サンワテクノス 104500 190746.3 56.25% -0.003%

<8163> SRSHD 293500 183890.2 55.84% 0%

＜7148＞ FPG 1317000 1619408.14 54.14% -0.0743%

<8160> 木曽路 185700 263505.96 53.09% -0.0042%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》