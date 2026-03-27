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出来高変化率ランキング（9時台）～FPG、ファンデリーなどがランクイン

2026年3月27日 10:04

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記事提供元：フィスコ

*10:04JST 出来高変化率ランキング（9時台）～FPG、ファンデリーなどがランクイン
FPG＜7148＞がランクイン（9時41分時点）。急落。前日取引終了後に、26年9月期業績
予想を下方修正した。営業利益は231億円（前期比8.9％減）予想。前回予想から2
3％ほど引き下げた。国内不動産ファンド事業が昨年12月に公表された「令和8年度
税制改正大綱」の影響で前回発表予想を下回る見通し。年間配当は92.70円とした。
前回予想は125.40円、前期は130.40円だった。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月27日　9:41　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2857＞ ドイツ債H　　　　 480200 　6761.26　 396.91% -0.0051%
＜3137＞ ファンデリー　　　　1453100 　20961.44　 316.31% 0.32%
＜6072＞ 地盤ネットH　　　　4263700 　925335.38　 211.2% -0.0112%
＜2648＞ NF米債7H　　　　99086 　48807.075　 199.92% -0.0034%
＜8835＞ 太平発　　　　　　　1217200 　238196.12　 181.01% 0.2193%
＜9052＞ 山陽電　　　　　　　149900 　69246.62　 163.49% 0.0014%
＜7774＞ J・TEC　　　　　548400 　86548.78　 159.28% -0.0694%
＜3939＞ カナミックN　　　　463000 　69424.66　 155.22% 0.0059%
＜6803＞ ティアック　　　　　1313300 　41410.36　 141.31% 0.0363%
＜2108＞ 甜菜糖　　　　　　　95400 　117435.1　 128.98% 0.0128%
＜3315＞ 日本コークス　　　　13896100 　635578.5　 128.6% 0.1%
＜6836＞ プラットホーム　　　1028000 　330796.96　 115.54% 0.0306%
＜6820＞ アイコム　　　　　　69800 　75396.98　 112.63% -0.0087%
＜4241＞ アテクト　　　　　　70600 　19208.16　 106.44% -0.0184%
＜6580＞ ライトアップ　　　　677900 　185625.34　 105.02% 0.0022%
＜2922＞ なとり　　　　　　　80000 　61302.82　 98.3% -0.004%
＜7317＞ 松屋R＆D　　　　　101600 　45392.76　 95.11% 0.0018%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　14413 　57305.52　 94.42% -0.0053%
＜2972＞ サンケイRE　　　　2908 　169451.44　 86.83% -0.0023%
<2620> iS米債13　　　　777760 　157771.571　 83.93% 0.0008%
<7375> リファインバス　　　903200 　660165.74　 82.53% 0.0165%
<3221> ヨシックスHD　　　76500 　116050.4　 77.14% 0.0014%
<7554> 幸楽苑　　　　　　　253000 　134771.38　 73.48% -0.0016%
<6294> オカダアイヨン　　　58000 　67152.7　 61.92% -0.0008%
<2524> NZAM TPX　　53980 　87391.412　 57.81% -0.0054%
<8158> ソーダニッカ　　　　172000 　107319.46　 57.15% -0.0064%
<8137> サンワテクノス　　　104500 　190746.3　 56.25% -0.003%
<8163> SRSHD　　　　　293500 　183890.2　 55.84% 0%
＜7148＞ FPG　　　　　　　1317000 　1619408.14　 54.14% -0.0743%
<8160> 木曽路　　　　　　　185700 　263505.96　 53.09% -0.0042%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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