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「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比1075円安の52145円
*09:52JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比1075円安の52145円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.63円換算）で、住友商事＜8035＞、東京エレクトロン＜8031＞、SMC＜6273＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1075円安の52145円。
米国株式市場は大幅反落。ダウ平均は469.38ドル安の45960.11ドル、ナスダックは521.75ポイント安の21408.08で取引を終了した。イランがトランプ政権の提案を拒否したとの報道で停戦期待が後退、原油価格が再び上昇し、寄り付き後、下落。トランプ大統領の閣議での発言を受け、対イラン攻撃激化を警戒し続落した。金利の上昇でハイテクが売られ、相場をさらに押し下げ。終盤にかけ下げ幅を拡大し終了した。
26日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円85銭まで上昇後、159円38銭まで下落し、159円68銭で引けた。米失業保険継続受給者数が2年ぶり最低となり労働市場の底堅さが証明されたほか、米3月カンザス連銀製造業活動も予想外に上昇し、22年ぶり高水準となったため長期金利上昇に伴いドル買いに拍車がかかった。さらに、トランプ大統領が対イラン攻撃を強化する可能性を示唆し原油先高観が強まったほか、低調な7年債入札で金利が一段高となるにつれ、ドル買いがさらに加速。トランプ大統領がイランの発電所、エネルギー施設攻撃を10日間延期するとの発表でドル買いが後退した。ユーロ・ドルは1.1520ドルへ下落後、1.1560ドルまで上昇し、1.1533ドルで引けた。
NY原油先物5月限は堅調推移（NYMEX原油5月限終値：94.48 ↑4.16）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋4.16ドル（＋4.61％）の94.48ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（26日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9104 (MSLOY) 川崎汽船 18.18 2902 208.5 7.7
4
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4920 215 4.5
7
8802 (MITEY) 住友不動産 15.00 4789 202 4.4
0
6594 (NJDCY) 日本電産 3.37 2152 21 0.9
9
4911 (SSDOY) 資生堂 19.10 3049 24 0.7
9
「ADR下落率上位5銘柄」（26日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
5802 (SMTOY) 住友電気工業 58.31 9308 -577 -5.8
4
6762 (TTDKY) アドバンテスト 136.20 21742 -1223 -5.3
3
8031 (MITSY) 東京エレク 120.95 38614 -1916 -4.7
3
6146 (DSCSY) ディスコ 41.00 65448 -2042 -3.0
3
■そのたADR（26日）
7203 (TM.N) アイシン精機 13.98 -0.09 2232 -3
8
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.35 -0.19 5068 -3
0
8035 (TOELY) 住友商事 36.42 -0.39 5814 -7
3
6758 (SONY.N) TDK 12.94 -0.30 2066 -30.
5
9432 (NTTYY) KDDI 16.91 -0.05 2699 -1
1
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.85 -0.04 910 -16.
7
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.46 -1.34 4703 -7
6
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.64 -1.03 3716 -10
6
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 2.74 4920 21
5
4063 (SHECY) 信越化学工業 19.62 -0.14 6264 -2
7
8001 (ITOCY) 丸紅 350.05 315.58 5588 -7
3
8316 (SMFG.N) みずほFG 7.78 -0.18 6210 -15
8
8031 (MITSY) 東京エレク 120.95 -5.55 38614 -191
6
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6385 -1
4
4568 (DSNKY) 第一三共 17.82 -0.83 2845 -29.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 8.24 0.00 2631
1
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.71 -0.33 1014 -104
8
8766 (TKOMY) 三井不動産 32.20 -1.00 1713 -2
0
7267 (HMC.N) スズキ 48.03 -0.85 1917 -28.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.56 -0.10 5925 -5
8
6902 (DNZOY) ファナック 17.93 -0.59 5724 -11
6
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.09 -0.44 8329 -12
2
4661 (OLCLY) オリエンランド 16.69 -0.14 2664 -30.
5
8411 (MFG.N) オリックス 29.63 -0.84 4730 -3
8
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.59 0.19 20097 -41
3
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.06 -0.23 5766 -2
3
7741 (HOCPY) キヤノン 27.21 -0.44 4344 -5
4
6503 (MIELY) 三菱電機 67.56 -1.88 5392 -6
4
6981 (MRAAY) 日東電工 19.55 -0.59 3121 -6
1
7751 (CAJPY) 任天堂 14.11 -0.10 9010 2
0
6273 (SMCAY) SMC 19.98 -0.53 63788 -94
2
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.32 -0.03 345 -
7
6146 (DSCSY) ディスコ 41.00 -1.50 65448 -204
2
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.06 0.02 2085 -15.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 34.94 0.05 5577 -7
8
6702 (FJTSY) 富士通 20.45 -0.51 3264
3
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.33 14.73 20166 -23
4
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.26 -0.18 3276 -4
7
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.48 -0.51 1833 -8.
5
8002 (MARUY) 三井物産 795.69 9.48 6351 -3
9
6723 (RNECY) ルネサス 7.28 -0.25 2324 -65.
5
6954 (FANUY) 京セラ 15.18 -0.26 2423 -1
4
8725 (MSADY) 第一生命HD 17.74 -0.51 1416 -2
2
8801 (MTSFY) 三菱地所 27.87 -0.66 4449 -7
9
6301 (KMTUY) 小松製作所 40.00 -0.38 6385 -4
9
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.22 -0.11 2944 -5
7
6594 (NJDCY) 日本電産 3.37 -0.05 2152 2
1
6857 (ATEYY) シスメックス 8.44 -0.02 1348 -1
7
4543 (TRUMY) テルモ 13.02 -0.14 2078 -1
6
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.85 -0.04 1572
6.5
（時価総額上位50位、1ドル159.63円換
算）《AN》
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