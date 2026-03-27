*08:11JST 米国株式市場は大幅反落、ハイテクが重し

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（26日）

MAR26

Ｏ 53600（ドル建て）

Ｈ 53950

Ｌ 52115

Ｃ 52170 大証比-1050（イブニング比+25）

Vol 4163



MAR26

Ｏ 53600（円建て）

Ｈ 53910

Ｌ 52080

Ｃ 52145 大証比-1075（イブニング比+0）

Vol 21737

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（26日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.63円換算）で、住友商事＜8035＞、東京エレ

クトロン＜8031＞、SMC＜6273＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 13.98 -0.09 2232 -3

8

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.35 -0.19 5068 -3

0

8035 (TOELY) 住友商事 36.42 -0.39 5814 -7

3

6758 (SONY.N) TDK 12.94 -0.30 2066 -30.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.91 -0.05 2699 -1

1

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.85 -0.04 910 -16.

7

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.46 -1.34 4703 -7

6

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.64 -1.03 3716 -10

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 2.74 4920 21

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.62 -0.14 6264 -2

7

8001 (ITOCY) 丸紅 350.05 315.58 5588 -7

3

8316 (SMFG.N) みずほFG 7.78 -0.18 6210 -15

8

8031 (MITSY) 東京エレク 120.95 -5.55 38614 -191

6

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6385 -1

4

4568 (DSNKY) 第一三共 17.82 -0.83 2845 -29.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 8.24 0.00 2631

1

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.71 -0.33 1014 -104

8

8766 (TKOMY) 三井不動産 32.20 -1.00 1713 -2

0

7267 (HMC.N) スズキ 48.03 -0.85 1917 -28.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.56 -0.10 5925 -5

8

6902 (DNZOY) ファナック 17.93 -0.59 5724 -11

6

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.09 -0.44 8329 -12

2

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.69 -0.14 2664 -30.

5

8411 (MFG.N) オリックス 29.63 -0.84 4730 -3

8

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.59 0.19 20097 -41

3

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.06 -0.23 5766 -2

3

7741 (HOCPY) キヤノン 27.21 -0.44 4344 -5

4

6503 (MIELY) 三菱電機 67.56 -1.88 5392 -6

4

6981 (MRAAY) 日東電工 19.55 -0.59 3121 -6

1

7751 (CAJPY) 任天堂 14.11 -0.10 9010 2

0

6273 (SMCAY) SMC 19.98 -0.53 63788 -94

2

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.32 -0.03 345 -

7

6146 (DSCSY) ディスコ 41.00 -1.50 65448 -204

2

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.06 0.02 2085 -15.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.94 0.05 5577 -7

8

6702 (FJTSY) 富士通 20.45 -0.51 3264

3

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.33 14.73 20166 -23

4

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.26 -0.18 3276 -4

7

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.48 -0.51 1833 -8.

5

8002 (MARUY) 三井物産 795.69 9.48 6351 -3

9

6723 (RNECY) ルネサス 7.28 -0.25 2324 -65.

5

6954 (FANUY) 京セラ 15.18 -0.26 2423 -1

4

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.74 -0.51 1416 -2

2

8801 (MTSFY) 三菱地所 27.87 -0.66 4449 -7

9

6301 (KMTUY) 小松製作所 40.00 -0.38 6385 -4

9

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.22 -0.11 2944 -5

7

6594 (NJDCY) 日本電産 3.37 -0.05 2152 2

1

6857 (ATEYY) シスメックス 8.44 -0.02 1348 -1

7

4543 (TRUMY) テルモ 13.02 -0.14 2078 -1

6

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.85 -0.04 1572

6.5

（時価総額上位50位、1ドル159.63円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 18.18 2902 208.5 7.7

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4920 215 4.5

7

8802 (MITEY) 住友不動産 15.00 4789 202 4.4

0

6594 (NJDCY) 日本電産 3.37 2152 21 0.9

9

4911 (SSDOY) 資生堂 19.10 3049 24 0.7

9

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5802 (SMTOY) 住友電気工業 58.31 9308 -577 -5.8

4

6762 (TTDKY) アドバンテスト 136.20 21742 -1223 -5.3

3

8031 (MITSY) 東京エレク 120.95 38614 -1916 -4.7

3

6146 (DSCSY) ディスコ 41.00 65448 -2042 -3.0

3



「米国株式市場概況」（26日）

ＮＹＤＯＷ

終値：45960.11 前日比：-469.38

始値：46344.64 高値：46547.59 安値：45910.75

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：21408.08 前日比：-521.74

始値：21693.18 高値：21823.58 安値：21395.77

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6477.16 前日比：-114.74

始値：6555.86 高値：6573.22 安値：6473.79

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.934％ 米10年国債 4.416％

米国株式市場は大幅反落。ダウ平均は469.38ドル安の45960.11ドル、ナスダックは5

21.75ポイント安の21408.08で取引を終了した。

イランがトランプ政権の提案を拒否したとの報道で停戦期待が後退、原油価格が再

び上昇し、寄り付き後、下落。トランプ大統領の閣議での発言を受け、対イラン攻

撃激化を警戒し続落した。金利の上昇でハイテクが売られ、相場をさらに押し下

げ。終盤にかけ下げ幅を拡大し終了した。セクター別では、エネルギーが上昇した

一方、半導体・同製造装置が下落。

動画配信のネットフリックス（NFLX）は会員費の値上げを発表し。上昇した。アル

コール飲料メーカーのブラウン・フォーマン（BF/B）は、フランスの蒸留酒などを

扱うぺルノ・リカール（RI FR）が同社買収を検討しているとの報道を受け、上

昇。携帯端末のアップル（AAPL）は音声アシスタントの「Siri」を外部の人工知能

（AI）アシスタンスに開放する方針で、アイフォーンをAIプラットフォームとして

強化する意向と、報じられ、小幅高。

レンタカー会社のエイビス・バジェット・グループ（CAR）やハーツ・グローバル・

ホールディングス（HTZ）は、政府機関の一部閉鎖が影響し航空職員不足で混乱して

いる空港利用を消費者が回避し、代わりに自動車での移動が急増しており、需要増

にそれぞれ、買われた。写真・動画共有アプリのスナップ（SNAP）は、欧州連合（E

U）が不適切サイトからの児童保護が不十分と調査を開始する計画が報じられ、下

落。ソーシャルテクノロジー会社のメタ・プラットフォームズ（META）やアルファ

ベット（GOOG）は若者のソーシャルメディア依存を巡る訴訟で、カリフォルニア州

ロサンゼルス州地裁の陪審団が、両社に損害賠償の支払い義務があるとの評決を下

したため、下落。

ソフトウエアソリューションのユニティ・ソフトウエア（U）は取引終了後に第1四

半期決算予想を発表。収益が見通しをさらに上回ったため時間外取引で急伸してい

る。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》