*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2地盤ネットHD、ミナトHD、WillSmartなど

銘柄名<コード>26日終値⇒前日比

日本マイクロニクス＜6871＞ 10160 -830

半導体メモリー関連株の下落を受けて。

ブロードリーフ＜3673＞ 957 -82

1000円大台乗せ後は達成感が優勢か。

キオクシアHD＜285A＞ 21165 -1280

ベイン系や東芝の保有比率が低下。

フィックスターズ＜3687＞ 1247 -81

ソニー・ホンダの北米EV開発中止報道を嫌気。

新光商事＜8141＞ 1185 -46

25日は特に材料ないまま大幅高で。

リコー＜7752＞ 1350 -45.5

25日に中計発表もサプライズ乏しいとの見方に。

第一三共＜4568＞ 2874.5 -99.5

JPモルガン証券では目標株価を引き下げ。

テスホールディングス＜5074＞ 565 -33

25日のNY原油相場の下落をマイナス視か。

TOKYO BASE＜3415＞ 415 -18

連日のリバウンド受けて戻り売り優勢。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 5694 -185

キオクシア下落でKKRの保有株の動向なども警戒視か。

マネーフォワード＜3994＞ 3564 -78

バリューアクトの保有比率上昇で25日は大幅高。

ペプチドリーム＜4587＞ 1151 -41

信用買い残高水準など需給重し。

カプコン＜9697＞ 3305 -59

ゲーム株にはサウジ系ファンドの需給動向懸念も。

地盤ネットHD＜6072＞ 1065 +150

Kaihouの大株主化をあらためて好望視する動きで。

東京衡機＜7719＞ 588 +13

原発関連の材料株として押し目買いが向かう。

ミナトHD＜6862＞ 2488 +291

価格上昇を背景に再度の業績上方修正へ。

DELTA-P＜4598＞ 203 -10

DFP-10917とVENとの併用による第1/2相試験の評価結果を発表。

上値は重い。

DWTI＜4576＞ 95 +0

千寿製薬と資本業務提携。

窪田製薬HD＜4596＞ 101 -5

坂田製薬との「Kubota Glass」売買契約に関する協議終了・解約。

WillSmart＜175A＞ 750 +100

中期経営計画を発表。

30年12月期営業利益3.5億円目標（25年12月期2.8億円の赤字）。

売れるG<9235> 752 +44

25日まで2日連続ストップ高の買い人気継続。

タイミー<215A> 1211 +23

発行済株式数の1.00％上限の自社株買い発表。上値は重い。

EduLab<4427> 270 -14

25日上伸したが長い陰線となり手仕舞い売り誘う。

ZUU<4387> 655 +15

デジタルマーケティングコンサルティングを行う

グローバルマーケティングを子会社化。上値は重い。

ライトアップ<6580> 879 -300

25日ストップ安の売り地合いが継続。

コラボス<3908> 434 +1

東証スタンダードへ上場市場区分変更。《CS》