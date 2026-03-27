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前日に動いた銘柄 part2地盤ネットHD、ミナトHD、WillSmartなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2地盤ネットHD、ミナトHD、WillSmartなど
銘柄名<コード>26日終値⇒前日比
日本マイクロニクス＜6871＞ 10160 -830
半導体メモリー関連株の下落を受けて。
ブロードリーフ＜3673＞ 957 -82
1000円大台乗せ後は達成感が優勢か。
キオクシアHD＜285A＞ 21165 -1280
ベイン系や東芝の保有比率が低下。
フィックスターズ＜3687＞ 1247 -81
ソニー・ホンダの北米EV開発中止報道を嫌気。
新光商事＜8141＞ 1185 -46
25日は特に材料ないまま大幅高で。
リコー＜7752＞ 1350 -45.5
25日に中計発表もサプライズ乏しいとの見方に。
第一三共＜4568＞ 2874.5 -99.5
JPモルガン証券では目標株価を引き下げ。
テスホールディングス＜5074＞ 565 -33
25日のNY原油相場の下落をマイナス視か。
TOKYO BASE＜3415＞ 415 -18
連日のリバウンド受けて戻り売り優勢。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 5694 -185
キオクシア下落でKKRの保有株の動向なども警戒視か。
マネーフォワード＜3994＞ 3564 -78
バリューアクトの保有比率上昇で25日は大幅高。
ペプチドリーム＜4587＞ 1151 -41
信用買い残高水準など需給重し。
カプコン＜9697＞ 3305 -59
ゲーム株にはサウジ系ファンドの需給動向懸念も。
地盤ネットHD＜6072＞ 1065 +150
Kaihouの大株主化をあらためて好望視する動きで。
東京衡機＜7719＞ 588 +13
原発関連の材料株として押し目買いが向かう。
ミナトHD＜6862＞ 2488 +291
価格上昇を背景に再度の業績上方修正へ。
DELTA-P＜4598＞ 203 -10
DFP-10917とVENとの併用による第1/2相試験の評価結果を発表。
上値は重い。
DWTI＜4576＞ 95 +0
千寿製薬と資本業務提携。
窪田製薬HD＜4596＞ 101 -5
坂田製薬との「Kubota Glass」売買契約に関する協議終了・解約。
WillSmart＜175A＞ 750 +100
中期経営計画を発表。
30年12月期営業利益3.5億円目標（25年12月期2.8億円の赤字）。
売れるG<9235> 752 +44
25日まで2日連続ストップ高の買い人気継続。
タイミー<215A> 1211 +23
発行済株式数の1.00％上限の自社株買い発表。上値は重い。
EduLab<4427> 270 -14
25日上伸したが長い陰線となり手仕舞い売り誘う。
ZUU<4387> 655 +15
デジタルマーケティングコンサルティングを行う
グローバルマーケティングを子会社化。上値は重い。
ライトアップ<6580> 879 -300
25日ストップ安の売り地合いが継続。
コラボス<3908> 434 +1
東証スタンダードへ上場市場区分変更。《CS》
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