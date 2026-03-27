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前日に動いた銘柄 part1システム ディ、武蔵精密工業、野村マイクロ・サイエンスなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1システム ディ、武蔵精密工業、野村マイクロ・サイエンスなど
銘柄名<コード>26日終値⇒前日比
OKI＜6703＞ 2656 +36
26年3月期配当予想を上方修正。人気化するが買い続かず。
西華産＜8061＞ 2709 +22
26年3月期利益予想を上方修正。上値は限定的。
A&Aマテ＜5391＞ 1418 +53
発行済株式数の28.36％、220万株上限の自社株買いと
買付け委託を発表。26日215万株取得。
システム ディ＜3804＞ 1790 +236
1対3の株式分割を発表。26年10月期配当予想を実質上方修正。
東映アニメ＜4816＞ 2654 +79
株主優待QUOカードのデザインを発表。
DLE＜3686＞ 109 -4
26年3月期業績予想を下方修正。
ジャパンディスプレイ＜6740＞ 81 +10
マイクロンが茂原工場買収に向け交渉と伝わる。
武蔵精密工業＜7220＞ 2893 +268
米運用会社が大株主に浮上で。
野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 3185 +277
ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格上げ。
ソシオネクスト＜6526＞ 1987 +121
25日線突破から半導体関連の出遅れとして関心も。
古河電気工業＜5801＞ 32210 +970
高値更新でショートカバーも優勢に。
サンウェルズ＜9229＞ 270 +19
25日線突破でリバウンド期待も。
メイコー＜6787＞ 28800 +330
スペースX関連としての関心も続く。
リガク＜268A＞ 2339 +140
高値もみ合い上放れに追随買い。
キッコーマン＜2801＞ 1414 +79
ゴールドマン・サックス証券では買い推奨に格上げ。
SUMCO＜3436＞ 1851.5 +89.5
半導体関連の一角が堅調な動きに。
INPEX＜1605＞ 4687 +243
NY原油相場は下げ渋る動きに。
レーザーテック＜6920＞ 34570 +1160
SOX指数の上昇は支援。
アステリア＜3853＞ 1536 +17
スペースXのIPO申請を引き続き材料視。
明電舎＜6508＞ 8350 +20
25日の高値更新を受けて買い戻しが先行か。
ダイキン工業<6367> 20510 +745
データセンター冷却事業等にも関心か。
フジクラ<5803> 28115 +640
古河電工とともにAI関連の中心格として買われる。
日油<4403> 3194 +96
防衛関連としての関心高める動きに。
商船三井<9104> 6862 +330
ジェフリーズ証券では投資判断を格上げ。
ユニチカ<3103> 1145 -252
スタンダードへの市場変更を発表。
宮越HD<6620> 685 -65
連日の株価急伸で利食い売り優勢。《CS》
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