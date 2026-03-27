*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1システム ディ、武蔵精密工業、野村マイクロ・サイエンスなど

銘柄名<コード>26日終値⇒前日比

OKI＜6703＞ 2656 +36

26年3月期配当予想を上方修正。人気化するが買い続かず。

西華産＜8061＞ 2709 +22

26年3月期利益予想を上方修正。上値は限定的。

A&Aマテ＜5391＞ 1418 +53

発行済株式数の28.36％、220万株上限の自社株買いと

買付け委託を発表。26日215万株取得。

システム ディ＜3804＞ 1790 +236

1対3の株式分割を発表。26年10月期配当予想を実質上方修正。

東映アニメ＜4816＞ 2654 +79

株主優待QUOカードのデザインを発表。

DLE＜3686＞ 109 -4

26年3月期業績予想を下方修正。

ジャパンディスプレイ＜6740＞ 81 +10

マイクロンが茂原工場買収に向け交渉と伝わる。

武蔵精密工業＜7220＞ 2893 +268

米運用会社が大株主に浮上で。

野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 3185 +277

ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格上げ。

ソシオネクスト＜6526＞ 1987 +121

25日線突破から半導体関連の出遅れとして関心も。

古河電気工業＜5801＞ 32210 +970

高値更新でショートカバーも優勢に。

サンウェルズ＜9229＞ 270 +19

25日線突破でリバウンド期待も。

メイコー＜6787＞ 28800 +330

スペースX関連としての関心も続く。

リガク＜268A＞ 2339 +140

高値もみ合い上放れに追随買い。

キッコーマン＜2801＞ 1414 +79

ゴールドマン・サックス証券では買い推奨に格上げ。

SUMCO＜3436＞ 1851.5 +89.5

半導体関連の一角が堅調な動きに。

INPEX＜1605＞ 4687 +243

NY原油相場は下げ渋る動きに。

レーザーテック＜6920＞ 34570 +1160

SOX指数の上昇は支援。

アステリア＜3853＞ 1536 +17

スペースXのIPO申請を引き続き材料視。

明電舎＜6508＞ 8350 +20

25日の高値更新を受けて買い戻しが先行か。

ダイキン工業<6367> 20510 +745

データセンター冷却事業等にも関心か。

フジクラ<5803> 28115 +640

古河電工とともにAI関連の中心格として買われる。

日油<4403> 3194 +96

防衛関連としての関心高める動きに。

商船三井<9104> 6862 +330

ジェフリーズ証券では投資判断を格上げ。

ユニチカ<3103> 1145 -252

スタンダードへの市場変更を発表。

宮越HD<6620> 685 -65

連日の株価急伸で利食い売り優勢。《CS》