ワンキャリア、ゼロワンブレインを完全子会社化へ、高校生領域に本格進出

■高校3500校・大学1500校のネットワーク活用で早期接点を拡大

ワンキャリア<4377>(東証グロース)は3月26日、ゼロワンブレインの株式100%を取得し完全子会社化することを発表した。同時に同社傘下のキッズ・コーポレーションを孫会社化する。株式譲渡契約は同日締結予定で、実行日は2026年7月31日を見込む。取得価額は非開示とした。

同社はキャリアデータプラットフォーム事業を展開し、学生・求職者・企業向けに仕事選びに関するデータを提供している。今回取得するキッズ・コーポレーションは高校生向けに進学・就職支援を行い、大学・短期大学・専門学校約1500校、高校約3500校のネットワークを有し、年間約5000回のガイダンスや講演を実施している。

同取得により、高校生の進路選択から大学入学後のキャリア形成、就職活動までを一気通貫で支援する体制を構築する。両社が保有する進路選択データとキャリアデータを融合し、企業や教育機関と学生のマッチング高度化を図る。ゼロワンブレインおよびキッズ・コーポレーションは2026年12月期第3四半期から連結対象となる予定で、業績への影響は精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

