*02:53JST [通貨オプション]OP買い強まる、リスク警戒感やレンジ相場突破の思惑

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が高まったことやレンジ相場突破の思惑にオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは引き続きまちまち。調整色が強まった。

■変動率

・1カ月物9.11％⇒9.14％（08年＝31.044％）

・3カ月物9.51％⇒9.64％（08年＝31.044％）

・6カ月物9.56％⇒9.60％（08年＝23.92％）

・1年物9.55％⇒9.59％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.36％⇒＋0.33％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.41％⇒＋0.42％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.43％⇒＋0.42％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.37％⇒＋0.38％（08年10/27＝+10.71％）《KY》